6 نصراويين بتشكيلة "في المرمى" المثالية

5 أندية حاز لاعبوها على مقاعد الجولة 24، باكتساح نصراوي لـ6 مقاعد، وتقاسمت الأندية المتبقية المقاعد الأخرى، وذلك في اختيار محللي برنامج "في المرمى".

حضر أحمد الكسار من الرائد كحارس الجولة نتيجة تصدياته المهمة في ديربي القصيم أمام التعاون، فيما احتكرت العريجاء بالرياض خط الدفاع، حيث اختير حسين عبدالغني ومحمد حسين وشايع شراحيلي من النصر، فيما حضر البرازيلي ديغاو ليكوّن قلب الدفاع الآخر مع الدولي البحريني.

وفي منطقة المحور كان لجهد عوض خميس وإبراهيم غالب في مباراة الاتحاد بالغ الأثر على اختيارات المحللين، فيما ساهم الهدفان اللذان سجلهما سالم الدوسري وخليل بن عطية بشباك الشعلة ونجران ليكونا ضمن القائمة المثالية.

وشكّل البرازيلي ايلتون رودريجيز لاعب النصر وبدر الخميس لاعب الفتح خط الهجوم، حيث قاد الأول فريقه لفوز عريض على الاتحاد، بينما ساهم الثاني في فوز فريقه على الفتح.