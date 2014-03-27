الاتحاد التونسي يعين ليكنز مدرباً لـ"نسور قرطاج"

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه عيّن البلجيكي جورج ليكنز مدرباً للمنتخب التونسي لمدة عامين، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الفرنسي ريمون دومينيك.

وقال الاتحاد في بيان نشرته الإذاعة التونسية إن المدرب البلجيكي وصل العاصمة لإنهاء كافة التفاصيل، بعد أن وقع عقداً مبدئياً مع الجامعة التونسية.

وخرجت تونس من تصفيات كأس العالم بعد الخسارة بنتيجة 4-1 أمام الكاميرون بمجموع المباراتين.

وسبق لجورج ليكنز أن درّب الهلال السعودي قبل 4 مواسم لفترة قصيرة قبل أن يُقال لسوء النتائج، ودرّب في بلاده وتركيا ومنتخبي بلاده والجزائر.