البلوي يرغب في استمرار القروني موسماً إضافياً

كشف مصدر لـ"العربية.نت" أن إدارة الاتحاد تفكر جدياً بتمديد عقد خالد القروني، المدرب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، ليستمر مديراً فنياً للفريق في الموسم المقبل.

وأكدت المصادر أن إدارة الاتحاد ومدربها السعودي لم يجلسا على طاولة المفاوضات حتى الآن، إلا أن إبراهيم البلوي رئيس النادي معجب كثيراً بالعمل الذي يقدمه القروني مع فريقه بالتدريبات والمباريات التي قاده فيها، ويرى أن المدرب الذي يرتبط بعقد مع المنتخب الأولمبي بإمكانه تقديم الأفضل مع مجموعة اللاعبين الشباب الذين سبق وأن أشرف عليهم بالمنتخبات السنيّة السعودية.

وبقي إبراهيم البلوي، رئيس الاتحاد، بموقف الحياد من تلك الأخبار بيد أنه أكد عقد اجتماعٍ نهاية الموسم لتقييم تجربة القروني، وقال لـ"العربية.نت": "الحديث عن هذا الأمر سابقُ لأوانه، فنحن لدينا أهداف نريد تحقيقها، وبعد نهاية الموسم سيكن هناك اجتماع لتقييم التجربة برمتها".

وأبدى صالح أبونخاع، المشرف على المنتخب الأولمبي، سعادته إن تم هذا القرار ويقول لـ"العربية.نت": "نحن ندعم القروني ونتمنى أن يتكلل هذا الأمر بنجاح، فهي خطوة مهمة لدعم المدرب الوطني بدوري المحترفين".

وعن عقد القروني مع المنتخب الأولمبي أجاب أبونخاع: "عقد القروني معنا يتجدد سنوياً، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكلة إذا ما رغب في تدريب الاتحاد في الموسم القادم".

وحضر القروني الى الاتحاد بديلاً لخوان فيريسيري، وقاد الفريق بـ4 مباريات، فاز باثنتين على النهضة بكأس الملك والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا، فيما خسر من لخويا آسيوياً والنصر في دوري جميل، علماً بأن هذه المرة الثانية التي يقود بها القروني الاتحاد، حيث كانت تجربته الأولى مع النادي الغربي قبل أكثر من عقد عندما ساعده على تحقيق كأس دوري خادم الحرمين الشريفين عام 2003.