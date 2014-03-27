حبس رئيس الأهلي المصري بسبب "الفساد"

قالت مصادر قضائية إن قاضياً مصرياً أخلى، الخميس، سبيل حسن حمدي رئيس النادي الأهلي المصري بكفالة قدرها 100 ألف جنيه مصري على ذمة التحقيق في ادعاءات بالفساد بمؤسسة الأهرام الصحافية التي ظل حمدي مسؤولاً بها عن الإعلانات سنوات طويلة.

وكانت هيئة قضائية تحقق في الادعاءات أمرت يوم الاثنين الماضي بحبس حمدي 15 يوماً على ذمة التحقيق، كما حبست موظفاً كبيراً سابقاً آخر في كبرى المؤسسات الصحافية المصرية نفس المدة على ذمة التحقيق.

والأهلي الذي يرأسه حمدي منذ عام 2002 هو صاحب أكبر شعبية بين الأندية الرياضية المصرية وستجرى انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد له يوم الجمعة لم يتقدم حمدي لخوضها.

وتشمل التحقيقات رؤساء سابقين لمجلس الإدارة ومسؤولين وموظفين سابقين في الأهرام أيضاً.