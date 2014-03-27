فيريسيري: البلوي يعطينا وعوداً وهمية

أكد الأوروغوياني خوان فيريسيري، مدرب الاتحاد المقال، أنه سيتوجه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك لرفع شكوى ضد إدارة ناديه السابق التي لم تسلمه حقوقه المالية في الفترة القصيرة التي قضاها مديراً فنياً للنادي السعودي.

وبيّن فيريسيري، الذي اختار برنامج "في المرمى" لظهوره الإعلامي الأول عقب إقالته، أن نادي الاتحاد يمتلك لاعبين صغاراً بالسن ولديهم القدرة على التطور، والتغلب على نقص الخبرة، لكن المشاكل الإدارية التي تحيط بهم منعتهم من تقديم أنفسهم بشكل جيد.

وعاد المدرب الأوروغوياني للحديث عن المشاكل التي واجهته بالاتحاد، حيث أكد أنه ضحية التغيير الإداري الذي حدث بعد استلامه الفريق بأيام، مؤكداً أن طريقة التعامل معه اختلفت عقب مجيء إبراهيم البلوي، ويفسر ذلك بقوله: "ربما لأن الإدارة السابقة هي من أحضرتني".

ورفض خوان الحديث عن المبالغ المالية التي يطالب بها إدارة الاتحاد، إلا أنه أكد تعرضه لمماطلة من قبل الإدارة ولم توضح له الأخيرة الموقف، ولم يستلموا راتب شهري يناير وفبراير، رغم المحاولات التي بذلها لحل هذه المشكلة، لكن الإدارة لم تلتزم بكل الوعود التي وصل لها الطرفان.

وختم فيريسيري حديثه برسالة وجهها للاتحاديين قال فيها: "يجب أن تعملوا كفريق واحد دون خلافات لكي تحققوا النجاح الذي تنشدون".