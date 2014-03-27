"الألعاب النارية" تبقي التتويج في بريدة

أكد فيصل القحطاني، مدير لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين لبرنامج "في المرمى" أن سيناريو تتويج البطل الموجود لديهم يختص بنتائج الجولة 25 من دوري جميل للمحترفين، حيث ستوضح نتائج مباريات اليوم الى أين يتجه كأس الدوري، في ظل حاجة النصر لنقطة وحيدة كي يحسم لقب الدوري السعودي، ويتوج في مباراته مابعد القادمة والتي سيكون فيها ضيفاً على التعاون، رافضاً الحديث عن الترتيبات الخاصة التي أعدتها الرابطة بحالة تساوي حظوظ الهلال والنصر وتأجيل حسم البطولة الدورية حتى نهاية الجولة الأخيرة,





ومن جهة أخرى، نفى مصدر لـ"العربية.نت" أن تكون الشركة المنظمة لحفل تتويج بطل الدوري قد رفعت طلباً لرابطة دوري المحترفين تطلب من خلاله نقل مباراة التعاون والنصر إلى الرياض بدلاً من بريدة بسبب عدم ملاءمة ملعب الأخير لإقامة الاحتفال بالبطل.

وقال المصدر: "المنظمون لم يخاطبوا رابطة دوري المحترفين لنقل المباراة مطلقاً، بل إنهم يريدون أن يقام حفل التتويج في القصيم، وذلك لأن الملعب مناسب لجميع الفعاليات التي سيقيمونها وأهمها الألعاب النارية التي يعتقد المنظمون أن عرضها في ملعب المدينة الملك عبدالله سيكون مناسباً للجماهير أكثر من استاد الملك فهد".

واستطرد: "ذلك لأن الأخير يحتوي على مظلة والتي ستمنع الجماهير الحاضرة من مشاهدة الألعاب النارية في السماء وستقتصر مشاهدتها على المتفرجين بالتلفزيون، بينما سيستطيع الحاضرون بملعب بريدة مشاهدتها".

فيما أكد مصدر مسؤول بلجنة المسابقات السعودية أن المباراة لن تنقل مطلقاً، ويقول: "لا يمكن أن يلعب فريق مباريات أكثر على أرضه من الفرق المتبقية، هذا لن يحدث لأننا في دوري محترفين". وزاد: "في العام الماضي طلب الفتح نقل مباراته وقُوبل الطلب بالرفض، وأقفلنا الباب منذ ذلك الحين".

وبحسب ذات المصادر فإن حفل التتويج سيكلف 3 ملايين ريال، بينما أكدت أنباء داخل المعسكر الأصفر أن النصراويين يفكرون باستئجار طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة إلى الرياض والاحتفال بمقر النادي مع الجماهير.