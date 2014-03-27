"الرباط الصليبي" يبقي فالديس مع برشلونة

قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن إدارة برشلونة تنوي تجديد عقد فيكتور فالديس حارس فريقها المصاب، لموسم واحد، وذلك في حالة عدم وصول أي عرض له في الصيف، عقب إصابته بالرباط الصليبي مساء أمس في مباراة سلتا فيغو ضمن الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني.

وأعلن فالديس، الحارس الأهم بتاريخ برشلونة، أنه ينوي الرحيل عن الفريق هذا الصيف، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الكاتالوني، إلا أن إصابته الخطرة ربما تحرمه من التعاقد مع فريق من فرق الصفوة الأوروبية.

وكانت تقارير إعلامية كاتالونية أكدت بأن برشلونة اتفق مع الألماني الدولي مارك تيرستيغن لخلافة فالديس في الموسم القادم، في الوقت الذي لم يتم تحديد مصير خوسيه مانويل بينتو، الحارس البديل.

ويلعب فالديس مع برشلونة منذ العام 2003، وكان عنصراً هاماً في تشكيلة مواطنه بيب غوارديولا التي حققت السداسية التاريخية موسم 2009.

