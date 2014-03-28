التون يتفوق على 15 نصراوياً

لم يكن التون براندو بهدفه الأخير أمام الشباب يحسم بطولة الدوري للنصر فقط، بل إنه نصّب نفسه كأفضل مهاجم أجنبي يستقدمه النصر خلال العقد الاخير، متوفقاً على 14 لاعباً قامت إدارات الفريق الأصفر المتعاقبة بالتعاقد معهم.

ووصل التون لهدفه الـ18 في بطولتي دوري جميل للمحترفين، وكأس ولي العهد، التي ساهم مع زملائه في الحصول عليها بتسجيله هدفين في دوريّ ثمن النهائي وربع النهائي أمام نجران والخليج.

وتفوق المهاجم البرازيلي على نظيره المغربي هشام بوشروان الذي احترف بالفريق العاصمي مطلع 2004 وسجل له 13 هدفاً في مختلف البطولات، وذلك قبل انتقاله لصفوف ليل الفرنسي وعودته الى فريقه الأم الرجاء البيضاوي المغربي.

ويأتي خايمي أيوفي في المركز الثالث بتسجيله 9 أهداف في الموسم الماضي، لكنه ابتعد بعد 6 أشهر بسبب إصابة خطيرة، فيما كان الكويتي بدر المطوع بالمركز الرابع لأكثر المهاجمين الذين أسعدوا جماهير الأصفر بـ7 أهداف في بطولات كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

ورغم قصر مدة احتراف الجزائري الحاج بوقاش مع النصر، إلا أنه خرج من تلك التجربة بـ6 أهداف وساهم بوصول النصر إلى نهائي كأس الملك، قبل الخسارة من الأهلي برباعية ثقيلة، ويأتي خلفه الكولومبي خوان بابلو بينو صاحب الأهداف الخمسة التي سجلها في فترة احترافه القصيرة مع النصر في موسم 2011-2012، وخلفه الغيني باسكال فيندونو بـ4 أهداف سجلها ببطولات دوري المحترفين 2010، وكأس الملك، وكأس ولي العهد ذاك الموسم قبل عودته إلى فرنسا من جديد.

وأحرز البرازيلي إيفرتون داسيفا 3 أهداف مع النصر أحدها في كأس ولي العهد ليتساوى مع مواطنه العالمي دينيلسون الذي احترف بالنصر قبل 7 مواسم، ويأتي خلفه كل من البرازيلي أدريانو الذي احترف مع النصر في عام 2005، والبينيني رزاق أموتيوسي وعماد الحوسني الذين أحرزوا هدفين في الدقائق التي لعبوها بقميص النصر.

ورغم الضجة التي واكبت حضور أنجيليوس خاريستياس، بطل أمم أوروبا 2004، للنصر، كبديل عن خايمي أيوفي المصاب، إلا أنه رحل وبرصيده هدف وحيد سجله أمام الأهلي في آخر جولات دوري الموسم الماضي.

ويبقى العُماني حسن ربيع هو أسوأ مهاجم مرّ على النصر، حيث حضر الى النصر مطلع عام 2009 ورحل دون أن ينجح بتسجيل أي هدف.