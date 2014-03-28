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العاشق باولو جورج يحتفل مع لارا بقميص الاتحاد

المصدر: دبي - عبدالرحمن عابد
باولو مع "لارا" الثانية من اليسار أسفل الصورة
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احتفل البرتغالي باولو جورج، لاعب فريق الاتحاد السعودي السابق، بتفوق ابنته "لارا" دراسياً في مدرستها الواقعة بمدينة بورتو البرتغالية وكتب صاحب الـ32 عاما على الصورة، "الاتحاد هنا في المدرسة".

ونشر باولو الصورة يوم الأربعاء عبر حسابه في موقع الفيس بوك وظهرت لارا وزميلاتها بقميص الاتحاد وسط احتفالية بحضور معلمة الصف، فيما تفاعلت الجماهير الاتحادية مع الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

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وارتدى اللاعب المولود في الخامس من شهر مايو عام 1981، قميص الاتحاد لمدة موسمين، 2010 و2011، مسجلا آنذاك أكثر من عشرة أهداف، وحصل ابن ضاحية "مايا" على جائزة أفضل لاعب مرات عديدة، وبعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، اضطرت إدارة النادي إلى فض العقد بينهما.

وفي الأول من شهر نوفمبر عام 2012، كتب جورج بعد خسارة الاتحاد من الأهلي آسيويا 2-0: "الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت". وقال جورج لصحيفة "أبولا" البرتغالية في وقت سابق: "كان قرار فك الارتباط مع نادي الاتحاد صعباً، لقد أحببت النادي ومشجعيه الأوفياء ولكن هذه هي الحياة لا بد من اتخاذ القرارات المؤلمة أحياناً، وربما أعود للعمل مدرباً للفريق في المستقبل القريب، من يدري؟".

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وبعد أن خرج باولو من فريق الاتحاد لعب مع فريق جيل فيسنتي موسم 2012-2013، وخرج من الأخير في الموسم الجاري، منضماً إلى صفوف بيلينسيس الذي يصارع الهبوط كآخر ترتيب الدوري البرتغالي.

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بيد أن "العاشق" باولو فضل الخروج من بيلينسيس الفريق بعد مشاكل إدارية مع المدرب والجهاز الإداري، ليصبح عاطلاً عن العمل ومزاولة كرة القدم ويتفرغ لابنته لارا ومغازلة الاتحاد.

كلمات دالّة

#الاتحاد, #البرتغال, #باولو جورج

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