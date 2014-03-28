القريني: مهمتي انتهت.. وتقاريري لدى عيد

أكد سلمان القريني، عضو الاتحاد السعودي والجمعية العمومية، أنه قدم اعتذاره عن الإشراف على المنتخب السعودي بعد أن أنهى المهمة التي تم تكليفه بها، وتأهل الأخضر إلى كأس أمم آسيا التي ستقام في أستراليا مطلع العام الميلادي القادم.

وقال القريني في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى": "كان التكليف محدداً بالسابق للمباراتين الأوليين بالتصفيات، لأن الفترة التي تفصل بينهما وبين بقية المباريات طويلة وتصل لـ7 أشهر، وبعد انتهائها وافقت على الاستمرار بطلب من زملائي بالاتحاد السعودي، وتم التمديد لي".

وعاد القريني للتأكيد على أنه لم يستقل وإنما قدم اعتذاره عن هذه المهمة، ويقول: "هي بالنسبة لي مهمة وإنتهت بنجاح، وتأهل المنتخب للبطولة".

وبيّن القريني أن "الاجتهاد" كان أول المشاكل التي واجهها في مهمته التي اعتذر عنها، وقال: "كان العمل قائماً على الاجتهاد في فترة سابقة، والآن من المفترض أن يتحول العمل إلى مؤسسي أكثر"، وزاد: "سلمت الاتحاد تقاريري عن الفترة التي قضيتها بخصوص مرئياتي وملاحظاتي عن المنتخب".