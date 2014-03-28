المهنا بطلا لرالي حائل الدولي

خطف السائق السعودي إبراهيم المهنا الفوز من الإماراتي علي الكتبي في اليوم الأخير، الخميس، من مُجريات رالي حائل الدولي 2014 عقب تسجيله لأسرع زمن أثناء عبوره صحراء النفود, ووصل المهنا الى المرحلة الختاميّة التي امتدّت لـ146.02 كيلومتر.

وكانت منافسات رالي هذا العام شهدت تنافساً كبيراً بين السائقين، الأمر الذي أدى لتنوع الفائزين في المراكز الأولى في جميع مراحل السباق, بعد أن ألزم الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية السائقين بلوائح الاتحاد الدولي للسيارات.

وساهم دخول الإماراتي علي الكتبي في المرحلة الأخيرة لاعتلاء المركز الثاني بعد أن نجح في تطبيق استراتيجيته وفق ما عمل عليه خلال الأيام الماضية, في حين جاء في المركز الثالث السعودي أحمد الصبان على متن سيارته فورد رابتور وبمساعدة ملاحه القطري عادل حسين .

أما في فئة الدّراجات الناريّة فقد وصل مشعل الخالدي إلى المرحلة النهائيّة بفارق ناهز الـ18 دقيقة و46 ثانيّة أمام عبدالمجيد الخليفي, في حين توجّب على الدّراج الخالدي أن يبتعد عن المشاكل في اليوم الأخير لكي يُحقّق أكبر فوز في مسيرته، أمّا حمد الهديان فقد جاء في المركز الثالث. كما فشل الخالدي في الوصول إلى نُقطة مراقبة الوقت الأولى ممّا أعطى الصدارة مُؤقتاً للخليفي الذي وصل إلى نُقطة مراقبة الوقت الثانيّة بالمركز الثالث خلف أحمد الناصر والهديان, وبالرغم من تصدر الناصر للمرحلة الأخيرة إلا أن الوقت لم يسعفه للفوز بعد أن تقدم الخالدي في الجولات الماضية بفارق مريح .

في المقابل استبعدت لجنة القضاة الدولية أربعة من السائقين بعد الفحص الفني النهائي للسباق, بعد أن اتضح عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الدولية, بالإضافة لوجود تلاعب في منظم السرعة, وعلى إثر ذلك استدعت اللجنة السائقين الأربعة وأخذت أقوالهم قبل أن تتم إعادة الفحص الفني بحضورهم واتضح التلاعب, وشددت اللجنة أن هذا التلاعب غير مطابق للأنظمة وغير عادل مع بقية السائقين, كما ضبطت اللجنة أحد السائقين الذي قام بمضايقة أحد الدراجين وتم تصوير الحادثة، خاصة أن هذا يعكس أخلاقيات القيادة للسائقين.

النتائج النهائية للمراكز الأولى في رالي حائل الدولي 2014:

1- إبراهيم المهّنا (السعودية) /علي عبيد (السعودية) /نيسان / 15,50,54 س

2- علي الكتبي (الإمارات) /رشيد الشامسي (الإمارات) /نيسان باترول/ 16,41,51 س

3- أحمد الصبّان (السعودية) /عادل حسين (قطر) /فورد رابتور/16,49,43 س

4- نايف العتيبي (السعودية) /فهد السفيان (السعودية) /نيسان/ 16,49,48 س

5- متعب سعود (السعودية) /عيسي مسعود (السعودية) /تويوتا/ 17,00,37 س

6- خالد الشمري (السعودية) / فرحان الشمري (السعودية) /تويوتا/ 17,15,59 س

7- راجح الشمري (السعودية) /مبارك الشمري (السعودية) / نيسان/ 17,31,52س

8- فارس المشنا (السعودية) / عبدالله القنون (السعودية) /نيسان/ 18,19,50 س

9- منصور بللهلي (الإمارات) / خالد الكندي (الإمارات) /نيسان/ 18,52,38 س.