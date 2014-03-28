الوضع خطير في العميد

بصراحة وبدون أي محاولة (للملمة) الأمور داخل عميد الأندية السعودية أرى أن الوضع الحالي لا يمكن أن يعيد الاتحاد الى واجهة البطولات والإنجازات طالما أن هناك طرفين متضادين يعملان داخل منظومة واحدة وفي بيت واحد وبإرادة مختلفة بل ومتباعدة شكلا ومضموناً!!ما يحدث في الاتحاد لا يمكن أن يكون اختلافاً من أجل مصلحة النادي بل هو في الواقع خلاف متعمد من اطراف يفترض ان تكون على قلب واحد من أجل جمهور ينتظر الفرج ويتمنى عودة فريقها الى منصات البطولات!!* لا أرى في الأفق بادرة تعطي الأمل لعودة متوقعة لهذا الثمانيني الذي أشغل الناس سواء في الإنجازات والبطولات او في الخلافات التي وصلت الى حد لا يمكن أن تقول هذا أمر طبيعي تعودناه في الاتحاد!!لا وألف لا.. ما يحدث حالياً ليس امراً طبيعياً على الإطلاق بل هو أمر مريب يدفع ضريبته هذا النادي العريق وجمهوره الوفي الذي عرف بدعمه ومساندته!!* في كل يوم مشكلة.. وفي كل ساعة خلاف واختلاف وفي كل يومين او ثلاثة بيانات متضادة وكأن الاتحاد اصبح (دكاناً) لتوزيع البيانات التي تثير جماهيره يومياً!!كل المحبين للعميد ومع كل يوم جديد أضحوا يتوقعون خلافاً وينتظرون مشكلة في الفيفا بل حتى وصل الامر الى ان يتوقعوا اقفال النادي بسبب هذه الاشكاليات التي تهدد مسيرة ناد عريق وبطل وصاحب منجزات وبطولات!!لماذا لا يتدخل رجال الاتحاد الذين عرفناهم في سنوات ماضية كيف يسكتون على ما يحدث وهم يرون ناديهم متجها الى منزلق خطير جداً جداً!!قلتها أكثر من مرة ان اصحاب الكلمة والقيمة في الاتحاد والذين عرفناهم من خلال هذا النادي مطالبون بالتحرك السريع وتحديد آلية معينة تعيد ناديهم الى مكانه الطبيعي والالتقاء كممثلين للنادي والجماهير برجل الرياضة الاول الأمير نواف بن فيصل والتباحث معه من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه!!الامر خطير ولا يمكن اعتباره مجرد خلافات واختلافات.. الامر اكبر من ذلك بكثير.. واذا بقي كل رجال الاتحاد على وضعية الصامت فإنهم يعتبرون المتسبب الاول في وصول العميد الى الحالة التي لا تسر عدوا ولا حبيبا!!تحركوا سريعا فالوقت أزف وكلما تأخر التحرك ساعة فإنها بلا شك تسير في غير مصحلة نادي الوطن.** هل من مجيب.. وهل من محب يعيد الأمل الذي يوشك على الضياع.. أتمنى!!



*نقلا عن صحيفة عكاظ