اتفاق "بحريني - إيطالي" يحول بين ليدز والرواتب

اضطر لاعبو ليدز يونايتد الإنجليزي إلى التنازل عن استلام رواتب شهر مارس الجاري، وتأجيلها إلى وقت آخر، وذلك بسبب مشاكل تتعلق باتفاق بيت التمويل الخليجي مع المستثمر الإيطالي ماسيمو سيلينو، والذي منعت رابطة دوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الأولى فعلياً) اتمام عملية شرائه لـ75% من إجمالي أسهم النادي.

وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن منع سيلينو تسبب باندلاع أزمة بين الشركة البحرينية والمستثمر الإيطالي، والتي تسببت بتأخر تسليم اللاعبين لمستحقاتهم المالية، علماً بأن موظفو النادي استلموا رواتبهم الشهرية، بينما سينتظر اللاعبون حتى نتيجة الاستئناف الذي تقدم به سيلينو قبل استلام رواتبهم، وذلك بعد اجتماع تم صباح اليوم بين جميع الأطراف.

وبحسب الاتفاق بين بيت التمويل وماسيمو الذي تم شهر فبراير الماضي، فإن على الأخير التكفل بكافة النفقات المالية حتى شهر أغسطس القادم.

واشترى المصرف كامل أسهم النادي العريق أواخر عام 2012، وقال حينها ديفيد هايه، نائب الرئيس التنفيذي للبنك: "هناك فترة انتقالية ستبدأ للنادي، ونتطلع لنقل الفريق الى دوري الدرجة الممتازة".

ويعتبر ليدز يونايتد من أعرق الأندية الانجليزية، ووصل ذروة نجاحه في سبعينيات القرن الماضي، قبل هبوطه الى الدرجة الأدنى مطلع الألفية الحالية.