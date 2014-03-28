خبير إيراني: سنلعب بكراهية ضد الإمارات وقطر والبحرين

أعلن أمير حاج رضائي، الخبير في شؤون الكرة الإيرانية، أن لاعبي إيران سيلعبون بكراهية كبيرة حين يلاقون منتخبات الإمارات وقطر والبحرين في نهائيات كأس أمم أستراليا 2015.

وتحدث رضائي لوكالة "إيسنا": "نحن وقعنا في مجموعة الكراهية وكما فازت إيران بكراهية على البحرين في ملعب آزادي بـ6 أهداف، وعلى الفريقين الخليجيين الآخرين اللذين بلدانهما دائماً ضد بلدنا، ليس في مجال كرة القدم فحسب، لذا ينبغي علينا أن نلعب بكراهية أمام هذه الفرق لكي نفوز عليها."

ووصف الخبير المجموعة الثالثة بـ"مجموعة الكراهية"، فيما أكد أمير قلعة نويي، مدرب فريق استقلال الإيراني، وقوع إيران ضمن المجموعة الثالثة بالأمر الصعب، وقال: "إنها مجموعة صعبة ولكن فريقنا يحمل تجربة الصعود إلى كأس العالم وبإمكانه أن يبدأ المباريات بقوة".

يُذكر أن المنتخب الإيراني سيواجه مباراته الافتتاحية المنتخب البحريني في الحادي عشر من شهر يناير المقبل على ملعب "AAMI Park" في مدينة ملبورن، وبعد أربعة أيام يلاعب المنتخب القطري، وفي آخر مبارياته يلعب مع الأبيض الإماراتي.