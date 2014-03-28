ماذا حدث خلال 19 عاماً من غياب النصر؟

كانت نقطة وحيدة من مباراتين تفصل النصراويين عن حلم طاردوه ردحاً من الزمان، وبالتحديد منذ تلك اللحظة التي أطلق فيها حكم مباراتهم أمام الهلال صافرته ذات أمسية حارّة، ليعلن النصر بطلاً للدوري السعودي لعام 1995، وخلال فترة غياب النادي عن ذهب الدوري منذ ذلك التاريخ وحتى تحقيقه لقب الدوري اليوم، تغيّرت الكثير من الأمور التي ترتبط مباشرة بالفريق الأصفر.

ففي فترة الغياب عن لقب الدوري وحتى هذا اليوم، تقدم الأمير فيصل بن تركي لدراسة درجة الماجستير بجامعة جون هوبكنز الأميركية، وبقي بعد ذلك لسنوات في بلاد العام سام، حتى عاد الى الرياض كعضو شرف للنادي، وبات رئيس اللجنة الرباعية المكلفة بالتعاقد مع اللاعبين، ومن ثم أصبح نائباً للرئيس، ويقضي الآن موسمه الخامس كرئيس لمجلس الإدارة.

وقرر ماجد عبدالله وفهد الهريفي ومحسين الجمعان، نجوم النصر في ذاك الموسم الاعتزال بعد ذاك التاريخ بفترات متقاربة، وعادوا جميعاً لنادي النصر، فماجد عبدالله كان مديراً للفريق في موسم 1999، وفهد الهريفي عاد من اعتزاله ولعب مع النصر موسمي 1999-2000، ومحيسن الجمعان اعتزل مطلع الألفية الحالية، لكنه عاد مرتين كمدير للكرة بين عامي 2005-2007.

وعلى الصعيد الإداري تنحى الأمير عبدالرحمن بن سعود عن كرسي رئاسة النصر بعد عام من ذلك الإنجاز تاركاً المجال لابنه فيصل الذي ترأس النادي لـ3 مواسم حقق خلالها البطولتين الآسيويتين ووصل بالفريق الى عالميته الأولى، وبعدها عاد والده لـ4 مواسم أخرى قبل وفاته، وتولى الأمير ممدوح رئاسة النادي لموسم وحيد، وخلفه الأمير سعد بن فيصل لنصف موسم، ليعود الأمير فيصل بن عبدالرحمن من جديد لكرسي الرئاسة لـ3 مواسم أخرى.

وفي عام 1995 كانت شركة الاتصالات السعودية تحت مظلة وزارة البرق والبريد والهاتف، وبعد 8 سنوات تحولت الى شركة مساهمة، وتحولت لاسمها الحالي، ودخلت في مجال استثمار الرياضة، دافعةً ما يقارب 200 مليون لنادي النصر قبل نهاية عقدها أواخر الموسم الماضي.

وحقق النصر كأس الدوري الأخير أمام ناظري سامي الجابر، الذي كان يبلغ من العمر 23 عاماً، وبقي الجابر لاعباً مع الهلال بعدها وانتقل الى إنجلترا بفريق وولفرهامبتون لفترة قصيرة، قبل أن يعود للهلال من جديد لمدة 6 أعوام، ويعتزل بعدها، ويتحول الى إدارة الكرة لأربعة مواسم، ثم عاد مطلع الموسم الجاري ليحقق النصر أمامه بطولة الدوري من جديد.

وأثناء احتفال النصراويين بلقب دوري عام 1995 كان أيمن فتيني قد بلغ شهره الرابع، وبعد سنوات طويلة انضم لفئات النصر السنيّة، حتى حجز خانته الأساسية في تشكيلة الأوروغوياني كارينيو في الموسم الماضي، واحتياطياً في الموسم الحالي.



وتعاقد النصر مع 34 مدرباً منذ حصوله على لقب الدوري لآخر مرة، أبرزهم الروماني بلاتشي والأرجنتيني ادغاردو باوزا والايطالي والتر زينغا والبلغاري بينيف، إلا أن خوسيه كارينيو المدرب الحالي هو أطول مدربي النصر الذين بقوا على رأس العمل، حيث مضى على استلامه الفريق قرابة 19 شهراً، واستطاع منح الفريق بطولة كأس ولي العهد وجلب بجانبه بطولة دوري المحترفين.



وفيما يخصّ اللاعبين، ارتدى أكثر من 141 لاعباً قميص النصر لأول مرة منذ ذلك النهائي الشهير، كانت غالبيتهم العظمى من خارج الأسوار ومنهم حسين عبدالغني وفؤاد أنور وخالد عزيز وفهد المهلل وطلال المشعل، وعلى صعيد الأجانب كان أهمهم الدوليون، البرازيلي دينيلسون والبحريني محمد حسين والبوليفي خوليو سيزار والإكوادوري كارلوس تينيوريو والغيني باسكال فيندونو.