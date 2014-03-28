مارادونا: اتحاد الكرة الأرجنتيني مكوّن من باكستانيين

أدلى ديجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، بتصريحات مثيرة مؤخرا إلى مجلة (شبورت بيلد) الألمانية، هاجم فيها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ووصف إدارته بالمكونة من أعضاء باكستانيين.

وأضاف مارادونا: "سأكون أكثر وضوحا، بكل تأكيد باكستان بها الكثير من الأشياء الجميلة، ولكنني لم أشاهدهم قط في نهائي المونديال، لذا أقول إن إدارة الاتحاد الأرجنتيني مكونة من باكستانيين".

من جانبه يبحث الاتحاد الباكستاني لكرة القدم إمكانية توجيه الدعوة إلى مارادونا، لزيارة البلاد والتعرف على واقع الساحرة المستديرة بها بعد أن قلل من شأنها في تصريحاته مؤخرا.

وصرّح ساردار نافيد عضو الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، بأنهم لا يعتبرون تصريحات الساحر الأرجنتيني بالسلبية، وقال "إذا كان لدى مارادونا مشكلات مع الاتحاد الأرجنتيني فليأت لمساعدتنا هنا".

وأضاف نافيد: "الاتحاد أجرى بالفعل اتصالاته مع أحد وكلاء مارادونا ويدعى أمادور موري، ولكنه طلب إرسال دعوة رسمية وبعدها سيدرسون هذا الأمر مليا، يسعدنا أن يأتي أحد أفضل لاعبي كرة القدم، ويفيدنا بنصائحه، ولكن الأمر يعتمد على الشروط التي سيضعها".

وختم المسؤول حديثه: "نحن نحاول إعطاء دفعة لهذه اللعبة، ولدينا أكثر من ألفي ناد مسجل و60 ألف لاعب مسجل ولكن هناك آلاف الأندية الأخرى وحوالي ثلاثة أو أربعة ملايين يمارسون كرة القدم".