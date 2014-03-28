مدافع آرسنال تترقب قدوم السيتي على ملعب الإمارات

يبحث مانشستر سيتي عن ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يحل على آرسنال غداً السبت في المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي. ويملك السيتي الثالث مباراتين مؤجلتين، فيما يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في أرض يونايتد 3-صفر منتصف الأسبوع الماضي، ويبدو أن المواطنين في وضع مثالي لإحراز اللقب حال تخطي آرسنال المتخبط بنتائجه السيئة وإصابة أبرز نجومه على غرار الويلزي ارون رامسي وجاك ويلشير وثيو والكوت.

وتعرض آرسنال لخسارة مذلة أمام تشلسي الأسبوع الماضي 6-صفر وأهدر فوزاً في الثواني الأخيرة أمام ضيفه سوانسي 2-2 ليبتعد 6 نقاط عن تشلسي الاول. وقال لاعب وسط المدفعجية الفرنسي ماتيو فلاميني الذي سجل في مرماه في المباراة الأخيرة: "يجب أن نكون أقوى دفاعياً، لأن ذلك مهم أمام الفرق الكبرى التي تمتلك مهاجمين بارزين. عندما تواجه فريقاً كبيراً لا يمكنك أن تفقد الأمل في أول 10 أو 15 دقيقة لأن ذلك يؤثر على باقي فترة المباراة".

وتابع: "يجب أن تتفوق في المبارزات، والمواجهات الثنائية، ثم تلعب كرة القدم، لأننا نملك النوعية المناسبة للوصول الى المرمى". وحذر قائد دفاع سيتي البلجيكي فنسان كومباني من التراخي قبل مواجهة القمة مع ليفربول الأسبوع المقبل: "لدينا الزخم، لكن من لا يملك الزخم في هذه الفترة؟ ليفربول وتشلسي يملكان الزخم أيضاً". وتابع: "لدينا مواجهة ضد آرسنال وهذا جيد، لأننا لسنا بحاجة لمجهود إضافي كي نحفز اللاعبين".

وستكون مهمة تشلسي الأسهل عندما يحل على كريستال بالاس صاحب المركز السابع عشر والذي لم يفز في آخر خمس مباريات، خلافاً للفريق اللندني المنتعش من سحقه آرسنال بسداسية نظيفة. وحذر الألماني آندري شورلي رفاقه من التهاون: "عندما تريد أن تكون بطلاً يجب أن تفوز في كل مباراة، وليس فقط أمام الأندية الكبرى".

ويفتتح مانشستر يونايتد حامل اللقب المرحلة غداً السبت باستقباله آستون فيلا في ظل تعاظم الحملات على مدربه الأسكتلندي ديفيد مويز، وقبل أيام من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودعا قلب الدفاع ريو فرديناند الى دعم المدرب: "خسارة مباراة أمر لا أستمتع به مطلقاً، لكن علينا أن نتكاتف ونعمل لمصلحة الفريق". واستخدم مويس لاعب الوسط مايكل كاريك في مركز قلب الدفاع في مباراة وست هام قبل الاخيرة (2-صفر) والتي سجل فيها المهاجم الدولي واين روني هدفاً من منتصف الملعب.

وشارك فردينياند في المباراة الأخيرة ضد سيتي (صفر-3) برغم إصابته، فيما يعاني زميله الصربي نيمانيا فيديتش وجوني ايفانز وكريس سمولينغ من إصابات مختلفة، فضلاً عن ابتعاد الهداف روبن فان بيرسي حتى مايو لإصابة في ركبته، وفاز يونايتد هذا الموسم 6 مرات على أرضه وخسر 6 مرات في 15 مواجهة.

ويختتم ليفربول المرحلة بعد غد الاحد بمباراة صعبة على أرض توتنهام السادس، لكن لاعبي المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز يمرون بفترة خيالية لم يشهدها الفريق الأحمر منذ سنوات، وذلك بفوزهم بسبع مباريات متتالية واحتلالهم المركز الثاني بفارق نقطة عن تشلسي.

وتغلب ليفربول على سندرلاند 2-1 أول من أمس الأربعاء، حيث سجل دانيال ستاريدج هدفه العشرين في ظل تألقه مع الأوروغوياني لويس سواريز متصدر ترتيب الهدافين.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ساوثمبتون مع نيوكاسل، وستوك سيتي مع هال سيتي، وسوانسي سيتي مع نوريتش سيتي، ووست بروميتش البيون مع كارديف سيتي، والأحد فولهام مع إيفرتون، والاثنين سندرلاند مع وست هام يونايتد.