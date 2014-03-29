الجابر يرفض الحديث عن ضياع الدوري.. والشمراني "يضحك"

تجاهل سامي الجابر، مدرب الهلال، فوز غريمه التقليدي النصر رسمياً بلقب دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بعد غياب دام أكثر من 19 عاماً إثر تعادله مع الشباب 1-1، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية مباراة الهلال والنهضة للصحافيين: "لا تسألوني عن خسارة الدوري فلن أجيب عليكم، وأترك الفرصة لكم لتسألوني عن لقائنا أمام النهضة".

وحاول الصحافيون أن يقنعوا الجابر بسؤاله عن خسارة لقب الدوري، ولكنه واصل رفضه، الأمر الذي رسم أكثر من علامة استفهام لدى البعض من الصحافيين الذين انتظروا من الجابر أن يتحدث عن خسارة الهلال للقب الدوري.

وبدا المدرب الهلالي راضياً عن فريقه عندما قال: "حققنا فوزاً كبيراً على النهضة بستة أهداف بغض النظر عن الفرص التي ضاعت، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون في المباراة لاسيما الحارس عبدالله السديري لتصديه للكرات الخطرة".

وأشار الجابر إلى أن فريقه حقق معدلاً جيداً بوصوله إلى النقطة 60، مشدداً على أن فريقه سيغلق ملف الدوري وسيلتفت لما تبقى من منافسات للفريق، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة الآسيوية.

ومن ناحية أخرى، ظهر ناصر الشمراني مبتسماً بعد نهاية المباراة، رغم علامات الحزن التي ارتسمت على ملامح زملائه اللاعبين، وقال الشمراني وهو يضحك: "الدوري لم يكتب لنا، لكني سأواصل تسجيل الأهداف في الجولة المقبلة أمام الفتح من أجل الحصول على لقب هداف الدوري للمرة الخامسة في مسيرته الرياضية".

يُذكر أن الشمراني يسعى لكسر الرقم الصعب الذي يحمله هداف المنتخب السعودي والنصر السابق ماجد عبدالله عندما حقق اللقب 6 مرات، يليه الشمراني بـ4 مرات، ويطمح في نيل الخامسة في هذا الموسم.