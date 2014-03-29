السعودية: الهلال يكتسح النهضة.. والأهلي يضمن الثالث

دكّ الهلال شباك ضيفه النهضة بستة أهداف نظيفة، مقدماً هدية الوداع للنهضة الذي هبط رسمياً قبل المباراة لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.. وتقدم الهلال مبكراً بهدف ياسر القحطاني (9) قبل أن ينطلق ناصر الشمراني مسجلاً أربعة أهداف متتالية (13و57و64و81)، تخللها هدف رائع من عبدالعزيز الدوسري (52).

ولكن على الرغم من الفوز الهلالي العريض ذهب لقب الدوري للنصر الذي تعادل مع الشباب 1-1 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي بريدة تحسّن وضع الرائد قليلاً بفوزه الصعب على الفتح، حيث تقدم الرائد بهدف مشعل العنزي (44) قبل أن يعادل للفتح درويس ساليمو بعد دقيقتين فقط.. وسيطر الرائد على المباراة ليعود للفوز من جديد بهدف فهد الجهني (75).

وفي الدمام فرّط الاتفاق في فوز كان سيريحه أكثر على ضيفه الفيصلي عندما تقدم مبكراً بهدف موريس بعد ثلاث دقائق من البداية، ولكن الفيصلي أدرك التعادل قبل خمس دقائق من النهاية عن طريق محمد جحفلي.

أما في الجوف فانتهى لقاء العروبة والتعاون بالتعادل السلبي.

وفي جدة اكتسح الاتحاد شباك ضيفه الشعلة 4-1 بأهداف فهد المولد 38 ومختار فلاتة (هدفين 49 و81) وعبدالفتاح عسيري (64).. فيما سجل للشعلة وليد الجيزاني (90).

وفي نجران وضع الأهلي مسماراً جديداً في نعش نجران عندما هزمه 5-0 بأهداف تيسير الجاسم (47و71) وموسورو (76) وسلطان السوداي (79 و91)

ومع نهاية مباريات اليوم ضمن الاتحاد والفيصلي البقاء ضمن فرق دوري المحترفين الموسم المقبل بعد بلوغ الأول النقطة 32 والثاني النقطة 29.. فيما بدأ فريقا الفتح والرائد يشعران ببعض الأمان ببلوغهما النقطة 28 والتي تمنحهما فرصة لعب دورة فاصلة لو ساءت الأمور في الجولة الأخيرة.

وستكون مباراة الشعلة والرائد في الجولة الأخيرة حاسمة للاثنين في صراع البقاء، فيما سيلعب نجران مع الاتحاد في مباراة بالغة الصعوبة على أبناء الجنوب.. وهو حال الاتفاق الذي سيسافر لجدة للعب مع الأهلي.. أما العروبة فسيحل ضيفاً على الشباب في الرياض.

وبقي وضع الاتفاق والعروبة حرجاً فهما لا يتقدمان على الشعلة ونجران إلا بنقطة واحدة فقط.. ويملك الاتفاق والرائد 26 نقطة مقابل 25 نقطة للشعلة ونجران.



وتأزم وضع نجران والشعلة في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين بعد خسارة الأول من ضيفه الاهلي 0-5، والثاني من مضيفه الاتحاد 0-4.. ليبقى الفريقان على نقاطهم الـ25 قبل جولة واحدة فقط من النهاية في وقت تحسّن فيه وضع الرائد الذي هزم الفتح في بريدة 2-1، فيما مازال وضع الاتفاق حرجاً بعد تعادله مع ضيفه الفيصلي 1-1، وهو حال العروبة الذي أنهى مباراته مع التعاون في الجوف بالتعادل السلبي.

وضمن الأهلي بفوزه على نجران المركز الثالث الذي سيؤهله للعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وفي آخر مباريات الجولة دكّ الهلال شباك النهضة بنصف درزن من الأهداف، ولكن هذه النتيجة التي تعتبر الأكبر في الدوري حتى الآن لم تساعده على البقاء في المنافسة على لقب الدوري الذي ذهب للنصر بعد تعادله مع مضيفه الشباب 1-1 اليوم الجمعة.

ورغم حسم النصر للقب الدوري، إلا أن تنافساً مثيراً اشتعل بين ناصر الشمراني ومختار فلاتة على لقب الهداف، بعد تسجيل الأول سوبر هاتريك، فيما أحرز الأخير هدفان بمرمى الشعلة اليوم، ليكون حسم هذا الصراع بين مهاجمي الوحدة السابقين في الجولة الأخيرة.