العماني الحبسي: أنتظر اتصالات الهلاليين قريباً

أكد العماني علي الحبسي، حارس نادي ويجان الإنجليزي، أن مسؤولي نادي الهلال لم يعرضوا عليه فكرة القدوم إلى العاصمة السعودية الرياض للذود عن مرمى الأزرق الذي تلقى 37 هدفا حتى الآن.

وجاء حديث الحبسي لـ"العربية نت"، رداً على أنباء غير رسمية ربطت بينه والهلال السعودي، بعد إعلان اتحاد الكرة أنه يفكر في السماح بالاستعانة بالحارس الأجنبي، المحظور سلفا في لائحة الاستعانة بخدمات اللاعبين الأجانب، منذ إقرار الاحتراف في السعودية عام 1993.

وفي اتصال هاتفي، قال الحبسي لـ"العربية نت": "لا يوجد شيء الآن بيني وبين إدارة نادي الهلال، لم تحدث اتصالات، سمعت عن رغبة السماح لحارس محترف باللعب في الدوري السعودي، وأعتقد أن الاتصالات ستكون بعد التأكد من السماح للحراس المحترفين".

وأضاف الحارس المولود في أواخر شهر ديسمبر عام 1981 بعمان: "أنا مرتبط بعقد مع نادي ويجان، تبقت لي هذه السنة الجارية، والمقبلة كذلك، ونأمل العودة بالفريق إلى بطولة البرميرليج أنا راض عن نفسي كل الرضا لما أقدمه مع الفريق الإنجليزي".

وحاولت "العربية نت" التواصل مع عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف، لمعرفة نتائج الاقتراح المطروح، حول عودة الحارس الأجنبي إلى الملاعب السعودية بعد غياب دام 22 عاما، إلا أن هاتفه كان مغلقا.

يذكر أن الهلال عانى هذا الموسم من أخطاء حراسه، وتلقى عبد الله السديري، فايز السبيعي، حسن شيعان، انتقادات واسعة في كثير من المباريات التي ولجت فيها أهداف مرمى الأزرق في مشواريه المحلي والقاري.

