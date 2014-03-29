جون تيري يسجل في مرماه ويهدد صدارة تشيلسي

أصبح موقف فريق تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهددا بعدما تلقت شباكه هدفا واحدا برأس قائده جون تيري في بداية الشوط الثاني ليخسر بنتيجة 1-صفر في ضيافة كريستال بالاس يوم السبت ضمن المرحلة الـ32.

ووضع تيري الكرة برأسه في شباك الحارس بيتر شيك في الدقيقة 52 إثر تمريرة عرضية من ناحية اليسار بينما كان يحاول إبعاد الخطورة عن حارسه التشيكي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 69 نقطة من 32 مباراة بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد.

وفي نفس الجولة، أحرز واين روني هدفين أحدهما من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 4-1 على ضيفه استون فيلا ويزيح مؤقتا الأجواء المتوترة التي تحيط بأول موسم للمدرب ديفيد مويز مع الفريق.

ولم يظهر يونايتد هذا الموسم أي لمحات للفريق الذي توج بطلا للدوري الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق اليكس فيرجسون وتراجع للمركز السابع في الترتيب بعد سيل من الهزائم أحدثها بثلاثية نظيفة أمام سيتي في هذا الملعب الثلاثاء الماضي.

لكن روني المتألق تعادل لفريقه بعدها بسبع دقائق ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب الهدافين بالدوري الممتاز على مر العصور.

وأهدر كريستيان بنتيكي فرصتين خطيرتين لفيلا قبل أن ينجح الاسباني خوان ماتا في رفع الفارق إلى هدفين في الدقيقة 57 مسجلا أول أهدافه مع الفريق منذ انتقاله ليونايتد في صفقة كبرى في يناير الماضي.

واختتم البديل خافيير هرنانديز الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيد يونايتد إلى 54 نقطة لكنه بقي في المركز السابع. وبقي رصيد فيلا عند 34 نقطة.

وحلقت طائرة في أرجاء استاد أولد ترافورد للمطالبة برحيل المدرب ديفيد مويز كتب عليها "الرجل الخطأ: ارحل يا مويز" وبدا أنها سببت توترا مفاجئا حين تقدم استون فيلا بهدف في الدقيقة 13 عن طريق آشلي وستوود.

وفي ذات الجولة سحق ساوثامبتون ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة وانتصرسوانزي سيتي 3-صفر على ضيفه نوريتش سيتي.

وقال مويز لمحطة بي.تي. سبورت بعد المباراة "أقول منذ قدومي إلى هنا.. الجمهور رائع.. الجمهور رائع معي أيضا سواء في الأوقات الجيدة أو السيئة." وأضاف "لم نبدأ المباراة بطريقة جيدة اليوم مرة أخرى.. لكني يجب أن أقول إن الجمهور كان مميزا.. لقد وقفوا وراء الفريق".

وفشل يونايتد في إسكات المشككين وتأخر بسرعة حين سدد وستوود الكرة من ركلة حرة رائعة فشل الحارس ديفيد دي خيا في منعها من دخول مرماه.

وبدا أن الهدف أعاد الفريق المضيف للحياة إذ تعادل سريعا حين مرر شينجي كاجاوا الكرة إلى روني غير المراقب داخل منطقة الجزاء فسددها برأسه في الشباك مسجلا 14 هدفا هذا الموسم.

ومرر كاجاوا لاعب منتخب اليابان الكرة إلى ماتا الذي تعرض لعرقلة من لياندرو باكونا لينفذ روني ركلة الجزاء بنجاح. وهذا هو الهدف رقم 171 لروني (28 عاما) في الدوري الانجليزي ليصبح وراء الان شيرر الذي يملك 260 هدفا واندي كول الذي يملك 187 هدفا وتييري هنري الذي يملك 175 هدفا. وبعدها بخمس دقائق ارتقى بنتيكي أعلى من نيمانيا فيديتش مدافع يونايتد ليقابل كرة عرضية فوق العارضة.

وبعدها اقتنص ماتا الكرة في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ثم جاء الهدف الرابع لهرنانديز بلمسة بهلوانية جميلة إثر

تمريرة عرضية من عدنان يانوزاي.

وقال مويز عن روني "إنه نجم.. مستواه رائع منذ بداية الموسم وأي شيء سأقوله سيكون تكرارا لما قلته سابقا." وأضاف "قلت له بعد المباراة إنه لو استمر في تسجيل هدفين في كل مباراة لنا فسيجعل هذا فرصتنا أفضل."

