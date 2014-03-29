رئيس النصر: فزنا رغماً عن "الأفلام الهندية"

أبدى الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، امتعاضه من نتيجة مباراة الهلال والنهضة التي كانت تقام في وقت مباراة فريقه أمام الشباب، وقال رئيس النصر عقب ضمان فريقه الفوز بلقب الدوري: "فضلنا حسم الدوري بالنقاط، وعدم انتظار نتيجة الهلال، لأننا كنا نتوقع أن يحصل (فيلم هندي) كما حدث، لكن لا بأس حصلنا على لقب الدوري ونبارك لهم الحصول على لقب الهداف".

وأعلن الرئيس النصراوي الأبرز في العقد الأخير ترشح إدارته مجدداً لرئاسة النادي، وهي التي تنتهي فترتها الرئاسية بنهاية الموسم، وقال: "سنعمل بشكل كبير إذا تمكنا من الفوز برئاسة النادي مجدداً، هدفنا المقبل هو الفوز بالبطولة الآسيوية التي سنعود للمشاركة بها"، مؤكداً أنهم لم يفتحوا بعد ملف التجديد مع محمد نور وخالد الغامدي ومدرب الفريق كارينيو، وقال: "أمامنا الفوز بمباراة التعاون، نريد تحقيق رقم قياسي جديد في صدارة الدوري بالنقطة ٦٧ وبعد ذلك نفتح ملفات التجديد، أطمئن جماهير النصر سنحاول بكل قوة التجديد للكل، ولكن عليهم الثقة بإدارتهم، وفي النصر من سيبقى أهلاً به ومن يرحل شكرًا له".

وكشف الأمير فيصل بن تركي أن إدارته صرفت هذا الموسم ما يقارب ١٢٠ مليون ريال، وقال: "دفعنا ما يقارب ١٢٠ مليون ريال، وبدون وجود راعٍ رسمي للفريق، هناك جملة كبيرة من التغييرات سنُجريها الموسم المقبل، وسنصرف أكثر من هذا المبلغ، ونحن قادرون".

من جانبه، أكد لاعب وسط النصر محمد نور أنه لم يتفاوض مع إدارة النصر لتمديد عقده معهم، وقال: "بعد مباراة التعاون سأفتح موضوع البقاء مع النصر أو العودة للاتحاد، الأهم لدي هو أن نصل الى النقطة ٦٧ هذا الموسم وتحقيق الرقم القياسي".

وأشار نور الى أن خسارة فريقه أمام الهلال الوحيدة هذا الموسم هي التي أعطت اللاعبين الحافز الأكبر للفوز بالدوري، "بعد الخسارة من الهلال عاد الفريق وتمكنا من إنهاء الدوري كما بدأناه، كل ذلك بجهد فني وإداري ومجهود كبير من اللاعبين، الأهم هو دعم رئيس النصر الكبير وكذلك جماهير النصر التي وقفت مع الفريق بكل قوة".