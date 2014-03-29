ركلة جزاء تضع برشلونة على قمة الدوري الإسباني

أحرز ليونيل ميسي ركلة جزاء ليقود برشلونة للفوز بصعوبة 1-0 على جاره إسبانيول ضمن الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وظهرت المباراة بشكل مثير، نظرا لأن الفريقين يمثلان إقليم كتالونيا، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ميسي في الدقيقة 77 ليحقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي.

وأنهى إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كيكو كاسيا في الدقيقة 83 من المباراة التي أقيمت أمام أكثر من 30 ألف متفرج.

وأصبح رصيد برشلونة بعد هذا الفوز 75 نقطة من 31 مباراة متقدما بنقطتين على أتليتيكو مدريد الذي سيستعيد القمة إذا تغلب على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 70 نقطة وسيلعب على أرضه مع رايو فايكانو اليوم أيضا.