عبد الغني.. 26 عاماً من الصبر والعطاء.. توجت ببطولة

ضمن حسين عبد الغني، قائد فريق النصر السعودي، أول بطولة دوري في تاريخه الكروي الذي بدأه مع فريق الأهلي عام 1997، وذلك بعد قيادته فريق النصر نحو اللقب إثر التعادل مع فريق الشباب 1-1 ضمن الجولة 25 يوم الجمعة بالعاصمة السعودية الرياض.

ويعيش حسين أزهى مراحل حياته الكروية، حيث لعب صاحب الـ38 عاما مع فريقه السابق الأهلي قرابة 300 مباراة دون تتويج ببطولة الدوري، فيما حصل مع القمصان الخضراء على كأس ولي العهد ثلاث مرات، وبطولة عربية وأخرى خليجية.

اللاعب المولود في 21 من شهر يناير عام 1977، بلغت أرقامه في بطولة دوري هذا العام، 22 مباراة كلاعب أساسي، و1947 دقيقة لعب، و7 تمريرات، ترجمت لاحقا إلى أهداف، فيما نال أربع بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

ومنذ انتقال الفتى الذهبي إلى مدينة الرياض قادما من محطة أوروبية "فريق نيوشاتل السويسري"، بالتحديد في الـ24 من شهر يوليو عام 2009، لعب حسين بقميص النصر 8039 دقيقة خلال 93 مباراة، طبقا لموقع إحصاءات الدوري السعودي. بينما يتقاضى اللاعب مليون دولار أميركي سنوياً من إدارة النادي.

وساهم حسين عبد الغني، في إعادة النصر إلى منصات التتويج، فقد غاب النصر عن بطولة كأس ولي العهد مدة طويلة، ويشير التاريخ إلى عام 1974 عندما جلب فريق العاصمة اللقب إلى خزائنه، بينما كانت بطولة الدوري عاصية على القميص الأصفر منذ عام 1995.

ابن مدينة جدة، شارك مع المنتخب السعودي فترات عديدة، ولعب افتتاحيته الدولية في بطولة الخليج بالعاصمة العمانية مسقط عام 1996 فيما ووصل إجمالي مشاركاته مع المنتخب الوطني 132 مباراة دولية، وحقق كأس أمم آسيا في نفس العام بينما شارك ضمن ثلاث بطولات كأس العالم 98 و2002، و2006.

وتنتظر الجماهير معرفة ما إذا كان حسين عبد الغني، قد يرغب بالاستمرار في ركل الكرة الموسم المقبل، أم سيضع حداً لمشواره الطويل وترك الدائرة المستديرة، التي لطالما دافع عنها بشراسة طوال 26 سنة؟.

