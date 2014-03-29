فينغر: آرسنال لازال مرشحاً للدوري

أكد الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال، رابع الدوري الانجليزي لكرة القدم، الجمعة، أن فريقه لم يتخلّ عن فكرة إحراز اللقب وعازم على "إثبات" ذلك غداً السبت ضد مانشستر سيتي وصيف الترتيب العام.

وصرح فينغر قائلاً: "صدقوني، لم نتخلّ ونحن عازمون على إثبات ذلك السبت. فرق مانشستر سيتي وتشلسي وليفربول مرشحة للتتويج، لكن موقفنا هو الذي سيحكم مجرى الامور".

وأضاف "الابطال يستمرون في التقدم عندما يتخلى الآخرون. لدينا فرصة ان نثبت اننا نملك هذه الذهنية، وأعتقد بأن علينا ان نستمر كذلك رغم النتيجتين المخيبتين في المرحلتين السابقتين".

وكان آرسنال مني بهزيمة نكراء السبت أمام تشلسي بـ6 أهداف قبل أن يتعادل الثلاثاء مع ضيفه سوانسي 2-2.

ولن ينسى آرسنال هزيمتين بنفس المستوى هذا الموسم امام مانشستر سيتي 6-3 وليفربول 5-0.

ورداً على تصريحات نجم مانشستر يونايتد بول سكولز الذي اعتبر أن آرسنال هو على "بعد سنوات ضوئية" من اللقب، قال فينغر: "إذا كان فارق 6 نقاط يعني سنوات ضوئية، فأنا لا أعرف ماذا يمثل فارق نقطة واحدة".

وأضاف "لكل واحد الحق في أن يكون له رأيه، والذين لم يمتهنوا التدريب لهم رأيهم وعلينا أن نتقبل ذلك. المهم ما يجري على الارض، وغير ذلك يبقى آراء. نعيش في مجتمع فيه آلاف الآراء، بعضها في صالحك والبعض الآخر ضدك".