الصحافة الإنجليزية: فيرجسون خرج من اللعبة

أشارت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية إلى أن السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، لم يعد يملك زمام السيطرة في مسألة إبقاء المدرب الحالي ديفيد مويس.

وحسب الصحيفة فإن مصادر من داخل النادي الإنجليزي أكدت بأن مستقبل المدرب الأسكلتندي بيدي العائلة المالكة للنادي "آل جليزرز"، وأنه رغم المطالبات بمنح مويس المزيد من الوقت حتى ينجح إلا أن قرار الإقالة ما زال وارداً.

ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على ديفيد مويس في حال خسارته وعدم تقديم فريقه أداء جيدا أمام بايرن ميونيخ ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، هذه الضغوط قد لا يمكن للعائلة المالكة مقاومتها خصوصاً أن الأمر وصل إلى حد الاستعانة بالطائرات فوق الملعب للتأثير على قرار الإدارة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع برصيد 54 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ارسنال صاحب المركز الرابع وسط تذمر عددا من اللاعبين بشكل علني.

