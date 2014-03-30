بنيتيز: البرتغالي مورينيو يتحدث كثيراً

أشار الإسباني رافايل بنيتيز، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، إلى انتقادات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي قائلاً: "مورينيو يتحدث كثيراً" في رد صريح على ما ذكره مورينيو الفترة الماضية.

وأضاف بنيتيز: "أعتقد أن مورينيو يتحدث كثيراً عن الكثير من الناس ولكنني أفضل الأفعال لا الأقوال، لقد تمكنت أثناء قيادتي لفريق ليفربول الذي يعتبر أقل من تشيلسي بكثير أن نهزمه مرتين ونقصيه من بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأعلن بنيتيز أن مورينيو لم يفعل شيئاً يُذكر مع فريق ريال مدريد الإسباني، الفريق الأغلى في التاريخ، طوال مدة ثلاث سنوات في بطولة دوري أبطال أوروبا والآن يقول إنه إذا ما تم بيع البلجيكي هازرد والبرازيلي أوسكار نجمي نادي تشيلسي الإنجليزي بمبلغ 360 مليون جنيه إسترليني عندئذ يمكنه أن يقوم بتكوين فريق يستطيع الحصول على الألقاب ".

يُذكر أن جوزيه مورينيو وجّه سهام انتقاداته لبنيتيز المدير الفني السابق لنادي تشيلسي يوم الجمعة الماضي وقلل من أهمية الإنجاز الذي قام به مع الفريق الإنجليزي عندما كان يتولى مسؤوليته الفنية في الموسم الماضي بالرغم من فوزه بلقب بطولة الدوري الأوروبي.

وكان مورينيو قد أشار في انتقاداته إلى أن فريق تشيلسي لم يقدم أداءً جيداً في الموسم الماضي وواجه صعوبات في التأهل للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا وانتهى به المطاف للعب في بطولة الدوري الأوروبي، وهو ما لا يتناسب مع أحلام الفريق وطموحاته.

وأثار مورينيو أيضاً غضب الإيطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لريال مدريد عندما أشار إلى أنه يتمنى أن يرى الفريق الملكي هذا العام متفوقاً على فريق برشلونة بما أن برشلونة قد خسر من النقاط هذا الموسم ما لم يخسره طوال الثلاث مواسم السابقة.

ورد أنشلوتي على مورينيو قائلاً: "هذا مجرد رأي، ولكن أعتقد أن ريال مدريد ينافس الآن على بطولة الدوري الإسباني وهو الشيء الذي لم يكن قادراً عليه في الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو".