ديل بييرو: البقاء مع اليوفي كان أفضل قرار بحياتي

وصف الإيطالي اليساندرو ديل بييرو، مهاجم فريق سيدني الأسترالي، واللاعب السابق في صفوف يوفنتوس الإيطالي، أن قرار بقائه في السيدة العجوز كان صائبا عندما كان يلعب الفريق ضمن الدرجة الثانية موسم 2006-2007.

وقال ديل بييرو في تصريحات لصحيفة "الماتينو الإيطالية ": "ملعب سان باولو هو ملعب خاص بالنسبة لي وهو يجب أن يكون كذلك لأي لاعب يرتدي الرقم 10 كما أن مواجهة يوفنتوس ونابولي هي دائماً مواجهة خاصة".

وأضاف ديل بييرو "لو كان علي أن أتذكر هدفي هناك من ركلة حرة في الدرجة الثانية موسم 2006-2007 فعلي إذن أن أتذكر أن الفريقين قطعا مشوارا طويلا ليصلا إلى ما هما عليه الآن ومرا بالعديد من الصعاب".

واستمر الأسطورة الإيطالية في حديثه قائلاً "بقائي مع يوفنتوس في الدرجة الثانية وقبل معرفة النقاط المخصومة وإمكانية العودة من جديد للدرجة الأولى سريعاً كان أفضل قرار في حياتي وقدمت موسما رائعا وحصلت على لقب الهداف وهي كانت خطوة أعتز بها في مشواري حتى رفعي لدرع الدوري على ملعب يوفنتوس في مايو عام 2012".



وتحدث ديل بييرو عن مباراة اليوفي يوم الأحد أمام فريق نابولي ضمن بطولة الكالشيو: "يعجبني أداء انسيني وأعتقد أنه قد يكون نقطة قوة لنابولي غداً وهو ليس في حاجه إلى نصائحي فهو يعرف جيداً ماذا يجب أن يفعل بينما اعتقد أن قوة يوفنتوس غداً ستكون في عقلية الفوز التي يتمتع بها الفريق تحت أي ظروف".

وتواجد الفريقان سوياً في الدرجة الثانية في هذا الموسم حيث تسببت أزمة الكالشيوبولي في هبوط يوفنتوس للدرجة الثانية بينما كان نابولي في مشوار العودة من الدرجة الثالثة وتأهلا سوياً للدرجة الأولى وأصبح يوفنتوس بطلاً لإيطاليا العامين الماضيين وفي الطريق للفوز باللقب الثالث بينما حقق نابولي خلال العامين الماضيين لقب كأس إيطاليا وسيلعب نهائي البطولة هذا العام بعد شهر من الآن ضد فيورنتينا.