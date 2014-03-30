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فيديو: شاهد أغلى دقيقتين في الرياضة!

المصدر: دبي- وكالات
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توج الحصان "أفريكان ستوري" لجودولفين الإمارات بطلاً لكأس دبي العالمية للخيل الذي جرى مساء السبت على مضمار ميدان ند الشبا بدبي لمسافة الميل وربع الميل.

كأس دبي العالمي للخيول 2014 كأس دبي العالمي للخيول 2014

وتقدم الحصان البطل سبعة عشر خيلا من نخبة خيول العالم التي نافست على الكأس الأغلى والأشهر عالمياً والبالغة جائزتها 4 ملايين دولار بالإضافة إلى الكأس الذهبية.

وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي كأس بطولة العالم للخيل من أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية.

كأس دبي العالمي للخيول 2014 كأس دبي العالمي للخيول 2014

وأكد الشيخ محمد بن راشد أنه سعيد بهذا الفوز الذي حققه الحصان "أفريكان ستوري" ولكنه سعيد أكثر بوجود هذه النخبة من هذه الخيول العالمية التي نافست على كأس دبي العالمية في نسختها التاسعة عشرة هنا على أرض الإمارات.

وحقق "أفريكان ستوري" ومدربه سعيد بن سرور زمناً قياسياً بلغ 2:1:61 ليفوز بالجائزة الأغلى للسباق والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار.

واحتل المخضرم المركز الثاني من ورائه كات أوماونتين في المركز الثالث ضمن 16 فرساً نافست في السباق الذي امتد لكيلومترين في مضمار الميدان الذي يعد أغلى مضمار لسباقات الخيول في العالم.

كأس دبي العالمي للخيول 2014 كأس دبي العالمي للخيول 2014

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