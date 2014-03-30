ليفربول يضرب توتنهام برباعية.. ويتصدر الدوري

تابع ليفربول زحفه نحو اللقب الأول منذ عام 1990 عندما انتزع الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام 4-صفر، اليوم الاحد، على ملعب "انفيلد رود" في ليفربول في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل الفرنسي يونس قابول (2 خطأ في مرمى فريقه) والأوروغوياني لويس سواريز (25) والبرازيلي فيليب كوتينيو (55) وجوردان هندرسون (75) اهداف ليفربول الساعي الى معانقة اللقب الاول منذ 14 عاماً وتحديداً منذ عام 1990.

وهو الفوز الثامن على التوالي لليفربول والثاني والعشرين هذا الموسم فرفع رصيده الى 71 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي المتصدر السابق والذي خسر أمام مضيفه كريستال بالاس صفر-1 امس السبت في افتتاح المرحلة.أما توتنهام فبقي في المركز السادس برصيد 56 نقطة.

وبكر ليفربول بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثانية عندما تلقى غلين جونسون كرة في الجهة اليمنى من رحيم ستيرلينغ فتوغل داخل المنطقة ولعبها عرضية تابعها المدافع الفرنسي المغربي الأصل يونس قابول بالخطأ داخل مرمى فريقه من مسافة قريبة بعدما خدعه زميل قطب الدفاع البلجيكي يان فيرتونغن.

واستمرت هفوات دفاع الضيوف واستغلها سواريز بذكاء عندما خطف الكرة من قابول الذي لم يحسن التعادل مع تمريرة لزميله مايكل داوسون، بديل فيرتونغن المصاب، فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين الحارس الفرنسي هوغو لوريس (25) رافعاً رصيده الى 29 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين.

وتألق حارس مرمى ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه في التصدي لتسديدة قوية للدولي الجزائري نبيل بن الطالب من خارج المنطقة (38).

ثم تدخل مينيوليه ببراعة لإبعاد كرة ساقطة للإسباني روبرتو سولدادو من داخل المنطقة (40).

وحرمت العارضة سواريز من هدفه الشخصي الثاني والثالث لليفربول بعدما ردت كرة رأسية له إثر عرضية من ستيرلينغ الذي خطف الكرة من قابول (42).

وتابع ليفربول أفضليته في الشوط الثاني، وأهدر هندرسون فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من سترلينغ داخل المنطقة فلعبها فوق العارضة (54).

وأضاف كوتينيو الهدف الثالث من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس لوريس (55).

وكاد دانيال ستوريدج يضيف الهدف الرابع بطريقة رائعة بكرة بالكعب بيد أن الحارس لوريس أنقذ الموقف قبل أن يشتتها الدفاع (68).

ولم يتأخر هندرسون في التعزيز وختم المهرجان بالهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى (75).

وفي مباراة ثانية، عمق ممثل إيفرتون جراح مضيفه فولهام صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه 3-1 على ملعب "كيفن كوتيغ" في لندن.

وكان إيفرتون البادئ بالتسجيل عبر النيران الصديقة عندما حاول حارس مرماه ديفيد ستوكدايل إبعاد كرة قوية الاسكتلندي ستيفن نايسميث من خارج المنطقة لكنه تابعها بقدمه اليمنى داخل مرماه (50).

وأدرك الدولي الإيراني اشكان ديجاغاه التعادل من تسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة (71)، بيد أن البلجيكي كيفن ميراليس منح التقدم لايفرتون عندما تلقى كرة بين المدافعين من الأيرلندي ايدن ماكغيدي فكسر مصيدة التسلل قبل أن يتابعها بيسراه على يمين ستوكدايل (79)، وعزز نايسميث بالثالث من مسافة قريبة إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من المدافع ليتون باينز (87).

وهو الفوز الخامس على التوالي لإيفرتون والثاني على التوالي خارج قواعده فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 60 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس مقابل 24 نقطة لفولهام.

وشدد إيفرتون الخناق على أرسنال الرابع، حيث بات يفصل بينهما 4 نقاط فقط علماً بأنهما سيلتقيان الأحد المقبل في ليفربول.