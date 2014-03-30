وفاة عامل برازيلي أثناء بناء ملعب كأس العالم

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أسفه لوفاة أحد العمال المشاركين في بناء معب كورينثيانز الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.



وتوفي العامل فابيتو هاميلتون دا كروز يوم الأحد، وأكد الفيفا الحادثة عبر صفحته الإلكترونية، فيما أبدت أيضا اللجنة المحلية المسؤولة عن تنظيم المونديال بالغ أسفها الحار لوفاة العامل.

ويعتبر فابيو هاميلتون دا كروز هو العامل الثالث الذي يلقى حتفه بسبب الأعمال الإنشائية للملعب الجديد، حيث توفى عاملان أخران في نوفمبر الماضي بنفس الملعب نتيجة انزلاق أحد الجرافات.

وتقدم كل من فيفا واللجنة المنظمة بتعازيها الحارة لأسرة العامل وزملائه، وأكدا أنهما في انتظار التقرير الرسمي للسلطات البرازيلية عن الحادث.



يذكر أن سبع عمال لقوا حتفهم منذ بداية الأعمال الإنشائية للملاعب المضيفة لمباريات المونديال المرتقب بين 32 منتخبا عالميا.