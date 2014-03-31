الفيس: نحن بأفضل حالاتنا

قال داني الفيس، مدافع برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن فريقه سيخوض مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد وهو "في أفضل حالاته هذا الموسم".

ويستضيف الفريق الكاتالوني غريمه المحلي غداً الثلاثاء في مباراة الذهاب بعد أن حقق برشلونة خمسة انتصارات متتالية بدأت بالإطاحة بمانشستر سيتي من البطولة الاوروبية وشهدت فوزه 4-3 على ريال مدريد ليعزز من آماله في الاحتفاظ باللقب المحلي قبل 7 مباريات عن أتليتكو الذي يتقدم عليه بنقطة وحيدة.

وقال الفيس خلال مؤتمر صحافي اليوم: "أصبحنا الآن في وضع أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مررنا بفترة صعود وهبوط في بعض البطولات إلا أن الفريق يبدو في حالة معنوية جيدة." وأضاف "نقدم أفضل مستوى هذا الموسم وستحسم كافة الأمور خلال شهر".

وقبل مباراة الإياب أمام سيتي في وقت سابق هذا الشهر سرت أحاديث عن وجود أزمة في برشلونة. ودخل برشلونة مباراة سيتي بعد أن خسر مباراتين من أصل ثلاث مباريات سابقة في الدوري، وقال الفيس إنه غاضب للطريقة التي تم بها اخراج هذا الموقف عن سياقه.

وقال: "اذا ما نظرت للفريق قبل خمس سنوات كنت ستجده في حالة فوضى إلا أننا عندما خسرنا مباراة قبل 15 يوماً تم التعامل مع الوضع على انه كارثة".

وأضاف الفيس "قالت الجماهير وقتها إن برشلونة خسر لقب الدوري وإن الصراع انحصر بين أتليتيكو مدريد وريال مدريد. أصبح ريال بعدها بأسبوع خارج نطاق المنافسة وبات الصراع محصوراً بين أتليتيكو وبرشلونة. من الضروري ان نكون اكثر موضوعية".

وتابع "أسلوب لعبنا قائم دوماً على الهجوم. لا نحاول أن نكون مثل بقية الفرق ولكن نرغب في أن نكون فريقا له بصمة.. ويبدو قادراً على اللعب والفوز بالمباريات".

وقال الفيس: "يجب أن تخاطر لكي تقوم بهذا. نحن على قمة كرة القدم منذ خمس او ست سنوات وحتى وقتنا الحالي. لكننا ندرك أيضاً أنه عندما نحقق الفوز يكون هذا حدثاً رائعاً أما إذا خسرنا يتحول الموقف الى كارثة".

وانتهت كافة المباريات الثلاث بين برشلونة وأتيليتكو هذا الموسم بالتعادل من بينها مباراتان في كأس السوبر الإسبانية التي فاز بها الفريق الكاتالوني بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الملعب.

وقال الفيس: "ليس من المنطقي أن ننظر الى الخلف مسترجعين هذه المباريات لأنها جرت في بطولات وأوقات مختلفة".

وأضاف "نحن فريقان بطريقتي لعب مختلفتين لكنهما فعالتين ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب".

وقال الفيس إنه سيشعر بالسعادة للعب الى جوار لاعب مثل دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو حال انضمامه لبرشلونة.

وأضاف البرازيلي الفيس عن اللاعب الذي سجل 25 هدفاً في الدوري الاسباني هذا الموسم "إذا ما كان بوسعي ضم لاعب واحد من اتليتيكو الى فريقي فسيكون دييغو كوستا بسبب أهدافه الغزيرة وأدائه في الملعب".

وتابع "ستكون مباراة صعبة ولا يقتصر أتليتيكو على دييغو كوستا فقط. انه لاعب عظيم وأحدث الفارق مع أتليتيكو حتى وقتنا الحالي إلا أنه يمتلك عدداً آخر من اللاعبين الأقوياء".

واستطرد: "لديهم هيكل قوي وطريقة لعب من الصعب مواجهتها. سيكون من الخطأ التركيز عليه (كوستا) فقط".