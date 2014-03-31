تحدي الخشوم ..!!

لست متفاجئا من حركة فرك الخشوم التي لوح بها رئيس النصر ولاعب الفريق السهلاوي ولن أتفاجأ بأي حركة تصدر من أي رياضي بالسعودية فسبق لرئيس النصر أن تعدى على رجل أمن على الهواء مباشرة ولم يصدر بحقه شيئا لذلك على المتابع أن يتعايش واقعيا مع الوسط الرياضي وإرهاصاته،،

وأن يدرك أنه بسبب أو لاخر يغض المسئول الطرف كثيرا عن مثل تلك الممارسات باعتبارها مخرجات حماس وتنافس يعطي الإثارة والقوة الجماهيرية والإعلامية ويسحب الجمهور للمدرجات..!!!

خشم رئيس النصر ولاعبيه ظل طريا لم يلمس من عشرين عاما ولذلك لا غرابة لدي في أن يجرب الرئيس ولاعبيه الفرك فهي ناتجة من حرقة غياب وتحد كبير وإرهاصات سنين ليست قصيرة وسؤالي فقط: لمن كانت تتجه فركة الخشم الشهيرة ؟؟

يعتقد رئيس النصر أنه انتصر ووصل القمة ويريد أيضا أن يواصل مسيرته ظنا بأن ظروف الملعب والمنافسين ستكون على حالها وأن جلوسه على الدكة سيحقق له التأثير الذي يرغبه ..!!

هذا الأمر مستحيل جدا بعقلية فرك الخشم ..!!

كتبت ذات يوم عن (حقيقة النصر) ولازلت مؤمنا أن الفريق هو أفضل فرق الدوري فنيا لكن يجب أن نعترف أن هذا التفوق جاء بغياب كبير تقريبا لكل الفرق ماعدا فريق التعاون حصان الدوري الجميل..!!

الهلال لم يكن بمستواه ..!!

الأهلي يصارع التقلبات..!!

الاتحاد أنهته المشاكل..!!

الشباب اهتز كثيرا..!!

ليس تقليلا من النصر.. أبدا..!!

يجب أن يعي المشجع النصراوي أن فريقه الأفضل لأن الآخرين سيئون ..!!

تماما كالهلال ..!!

هل يستحق المركز الثاني الذي سيفاخر به الجابر في أول موسم تدريبي له..!!

أبدا .. فالهلال سيئ جدا فنيا وعانى كثيرا لدرجة أنه يفوز بمجهود لاعبين اثنين فقط هما البرازيلي نيفيز والسعودي ناصر الشمراني الذي يحسب له إنقاذ الجابر من عثرات عديدة ..!!

لا أحد يمكنه أن يفاخر بلعب فني جيد للهلال.. سيئ لدرجة الخجل..!! ومع ذلك احتل وصافة الترتيب وظل منافسا للنصر حتى آخر جولتين ..!!

أرجو أن لا يفهم من المقال أنه للتقليل من حجم بطولة النصر ..!!

إطلاقا فهو الأجدر دون منازع لكن من الظلم أن يعمي ذلك الأبصار عن حقيقة الواقع والتحدي الكبير سيكون بأن يواصل النصر أو الهلال رحلتهما بعد أن تفيق الفرق الكبيرة من سباتها .!!

أمام النصر امتحان صعب لإثبات أنه الأجدر والأقوى وهو قادر على ذلك لكن دون عقلية فرك الخشوم لأنها لم تفلح مع من ابتدعها الذي يطاحن مع فريقه دون نتيجة ..!!

اليوم فرك خشوم.. غدا ربما يبتدعون حك .....!!!!

فكر بواقعية .. تأمل جيدا .. ستعطي رأيا اقرب للصحة ..!!



*نقلاً عن الجزيرة السعودية

