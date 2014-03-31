فالديس يغيب عن الملاعب 7 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن غياب حارسه فيكتور فالديس عن الملاعب 7 أشهر، وذلك بعد خضوعه لجراحة في ألمانيا بسبب إصاباته بالرباط الصليبي مساء الاربعاء الماضي.

وقال النادي الكاتالوني ببيان: "أجرى فالديس عملية جراحية بألمانيا وتكللت بالنجاح، لكنه سيغيب لمدة سبعة أشهر".

وسيغيب فالديس عن المشاركة مع إسبانيا عندما تبدأ بطلة العالم حملة الدفاع عن لقبها منتصف يونيو المقبل بالبرازيل، علماً بأن عقد الحارس الدولي ينتهي مع فريقه هذا الصيف، وبالتالي سيضطر النادي الطامح بخدمات بطل العالم واوروبا الانتظار لأشهر قبل أن يحصل فالديس على فرصته الأولى للعب.

ووقع فيكتور أرضاً بعد تصديه لكرة سهلة أمام سلتا فيغو، وحل الاحتياطي خوسيه مانويل بنتو بديلاً له.