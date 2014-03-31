موسم تاريخي لم ينته

أعتقد أنه يحق لي وصف الموسم الرياضي الحالي بـ”الموسم التاريخي” على الرغم من عدم نهايته حتى الآن، داخل الملعب كان هذا الأمر حاضراً في ظل وجود أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ كرتنا حققها بطل الثنائية النصر في الدوري والكأس، وكذلك خارج الملعب في قرارات مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن، وآخرها البارحة.

قرار تحديد سقف مرتبات اللاعبين بالأمس -حتى وإن تأخر- جاء ليوقف مسلسل الابتزاز الذي تضررت منه الأندية كثيراً من قبل اللاعبين ووكلاء أعمالهم، وكذلك قرار السماح بمشاركة اللاعبين الأجانب والمواليد في دوري ركاء للدرجة الأولى سيسهم بشكل إيجابي في تطوير الدوري، ويضيف له الكثير، ويسمح بإستفادة اللاعبين المحليين من الإحتكاك بهم، والتُعلّم من خبراتهم، إضافة إلى إيقاف هجرة الكثير من المواهب السعودية بالولادة والنشأة إلى دول الجوار بسبب عدم حملهم الجنسية السعودية.

كما أن قرار تغيير نظام مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد بحيث يكون فيها صعود وهبوط ومشاركة 3 لاعبين فوق السن الأولمبي سيمنحها أهمية أكبر تعود بالنفع على الفرق المشاركة التي ستحاول إستثماره بشكل أكبر إما بتجهيز مصابيها أو تسويق لاعبيها الأجانب غير المسجلين في قائمة اللاعبين الأربعة للمسابقات الكبرى.

ربما الملاحظة البسيطة كانت في فترة التسجيل التي ستمتد إلى 3 أشهر وتحديداً من 10 يوليو وحتى 10 أكتوبر، وهي فترة طويلة ربما تتسبب في إرباك توجه الأندية في إختيار عناصرها الأجنبية، ويدفعها للتجربة أكثر من مرة في ظل وجود فترة تسجيل طويلة.

إجمالاً أعتقد أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام يعيد ترتيب جملة من أوراق كرة القدم السعودية التي بدأت في التعافي منذ أشهر، وهي العملية التي نحتاج دعمها جميعاً لأنها كرتنا ونحن نحتاجها مثلما تحتاجنا.

*نقلاً عن عكاظ اليوم السعودية