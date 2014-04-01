أبطال آسيا: العين يعود بتعادل ثمين من ايران

عاد العين الاماراتي من ملعب مضيفه تيراكتور سازي تبريز الايراني بتعادل ثمين 2-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

وكان الفريق الايراني الذي خسر في الجولة الماضية على ملعب العين 1-3، البادىء بالتسجيل عبر سعيد داغيغي (20)، لكن الضيف الاماراتي رد في الشوط الثاني وادرك التعادل عبر الغاني اسامواه جيان (54) ثم تقدم بواسطة محمد عبد الرحمن (59)، الا ان صاحب الارض تمكن من انقاذ نقطة بفضل هدف لفرشاد احمد زاده (61) رفع من خلالها رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني موقتا بفارق نقطتين خلف العين المتصدر.

ويلعب غدا الاربعاء ضمن المجموعة ذاتها الاتحاد السعودي (3) نقاط ولخويا القطري (4) نقاط.



وتعادل الأهلي الإماراتي على ملعبه أمام سبهان أصفهان سلبياً، فيما أنتزع تراكتور تبريز فوزاً ثمنياً على حساب بونيدكور الأوزبكي ضمن مباريات المجموعة الثانية، ليصعد الفريق الايراني الى صدارة المجموعة الثانية بـ8 نقاط.

وفي الجزء الشرقي، قفز سنترال كوست مارينرز الأسترالي من قاع المجموعة السادسة إلى قمتها بعد فوزه بهدف على ضيفه بكين غوان الصيني وتعادل سول الكوري الجنوبي 2-2 مع سانفريتشي هيروشيما الياباني اليوم الثلاثاء.

وقبل هذه الجولة كان سنترال كوست يملك ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات لكنه بات الآن على القمة بست نقاط من أربع مباريات.

وتتساوى باقي الفرق سول وهيروشيما وبكين غوان في رصيد النقاط البالغ خمس نقاط لتشتعل المنافسة على التأهل لدور الستة عشر في هذه المجموعة متقاربة المستوى قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويدين الفريق الأسترالي في صعوده إلى القمة إلى هدف من المدافع مارسيل سيب قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة إضافة إلى تصدي الحارس ليام ريدي قبلها بأربع دقائق لركلة جزاء.

وفي المجموعة الثامنة فاز كاواساكي 2-1 على ويسترن سيدني الأسترالي مستفيدا من هدف لريوتا أوشيما في الدقيقة 88.

وتقدم لابيونت هاليتي بهدف في الشوط الأول لويسترن سيدني - الذي فاز في الجولة الماضية على منافسه الياباني بهدف نظيف - قبل أن يدرك القائد كينجو ناكامورا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وأصبح رصيد كاواساكي ست نقاط وهو نفس رصيد ويسترن سيتي لكن الفريق الياباني بقي في المركز الثالث في ظل تفوق منافسه صاحب المركز الثاني عليه في المواجهة المباشرة.