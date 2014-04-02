ابطال آسيا: الشباب والاتحاد يتجاوزان الريان ولخويا

أخفق الريان القطري في الثأر من الشباب السعودي وسقط أمامه في عقر داره صفر-2، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، فيما تنازل الجزيرة الإماراتي عن الصدارة بخسارته أمام الاستقلال الايراني 1-0.

وأصبح الشباب في المركز الاول برصيد 9 نقاط مقابل 7 للجزيرة و4 للاستقلال الذي تقدم الى المركز الثالث وتراجع الريان الى المركز الاخير وله 3 نقاط.

وفي المباراة الأولى سجل عيسى المحيانى (7) وحسن معاذ (90+2) هدفي الشباب.

وبرغم خسارته إلا أن الريان كان المتفوق والأفضل على مدار المباراة، بينما عرف الشباب كيف يحسم الأمور ويسجل هدفين.

ولم يتخل الريان عن عادته باهتزاز شباكه مبكراً فلم تمر أكثر من 7 دقائق حتى نجح الشباب في الوصول للهدف الأول من كرة عرضية مررها البرازيلي رافينيا من اليسار وجدت عيسى المحياني سددها في الشباك.

وبرغم تقدم الشباب إلا أن الريان كان المسيطر والأقرب الى التعادل أكثر من مرة، حيث مرر الظهير الأيسر عبدالله علوي كرة عرضية مرت من أمام النيجيرى ياكوبو وأحمد علاء، ثم وقف القائم الايمن حائلاً أمام تعادل الريان من كرة عرضية وصلت ياكوبو داخل المنطقة سددها قوية اصطدمت بأسفل القائم وارتدت الى علاء سددها خارج المرمى (25).

وضاعت آخر فرص الريان من تسديدة قوية لبارو صديقي أفضل لاعبي الفريق في الشباك الخارجية (43)، وفي الدقيقة الأخيرة سدد سياف الكربة كرة قوية من داخل المنطقة أنقذها حارس الشباب بيد واحدة (45).

وواصل الريان هجومه في بداية الشوط الثاني، لكن الخطورة كانت للشباب الذي كان قريباً من إضافة الهدف الثاني للمحياني من كرة سهلة وصلته أمام المرمى سددها فوق العارضة (51).

وضاعت فرصة ذهبية من خطأ قاتل لدفاع الشباب الذي أعاد الكرة قصيرة الى الحارس ولحقها ياكوبو ومر من الحارس لكنه انحرف عن المرمى فأعادها الى فهد خلفان سددها عالية (77).

وواصل ياكوبو إهدار الفرص بشكل غريب، حيث وصلته كرة عرضية في مواجهة المرمى تماماً سددها في جسم وليد عبدالله (82)، وقضى الشباب على آمال الريان في التعادل بهدفه الثاني من هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة الى حسن معاذ في اليسار انطلق وتوغل دون أي مضايقة وسدد أرضية زاحفة مرت من بين أيدي حارس الريان سعود الهاجري.



وفي مكة، صعد الاتحاد الى وصافة المجموعة الثالثة بعد فوزه على ضيفه لخويا القطري 3-1 اليوم الاربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط خلف العين الإماراتي المتصدر بـ 7 نقاط ومتقدما على تراكتور الإيراني 5 نقاط ولخويا متذيل الترتيب بـ4 نقاط.

وسجل أهداف الاتحاد مختار فلاته (16) وعبدالفتاح عسيري(25 و79) بينما سجل هدف لخويا عادل لامي (20).

وبحث الاتحاد عن هدف مبكر وكاد أن يحقق ذلك لولا رأسية مختار فلاته التي اعتلت العارضة بقليل (8) قبل أن يتلاعب عبدالفتاح عسيري بالدفاع القطري ويصوب الكرة بجوار القائم (11).

وتألق حارس لخويا كلود أمين عندما حول تصويبة فهد المولد القوية بأطراف أصابعه لركنية (15)، ونتيجة السيطرة الاتحادية نجح مختار فلاته في وضع فريقه في المقدمة إثر كرة فشل الحارس في التصدي لها ليعيدها داخل المرمى (16)

لكن لخويا عادل النتيجة بعد أربع دقائق بواسطة عادل لامي الذي وصلته كرة من ركنية لعبها برأسه داخل المرمى (20).

ومن تمريرة طويلة تمكن عبدالفتاح عسيري من إعادة فريقه للمقدمة بعد أن روض الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسلها قوية في سقف المرمى القطري (25).

وتصدت العارضة القطرية لكرة البرازيلي بونفيم قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب (30). وفي الشوط الثاني دانت السيطرة للخويا ولاحت له فرصة مواتية لمعادلة النتيجة ولكن الكوري نام تاي هي لعب الكرة بجوار القائم رغم إنفراده بالمرمى الاتحادي (54).

ومن هجمة اتحادية منسقة تمكن عبدالفتاح عسيري من إضافة الهدف الثالث إثر كرة عرضية وصلته من محمد العمري لم يتردد الأول في إيداعها المرمى (79). وقد شهدت المباراة توترا كبيرا في دقائقها الأخيرة التي اشتبك خلالها بعض لاعبي الفريقين نتيجة الشد العصبي.

وادار الاتحاد الدقائق المتبقية من عمر المباراة بطريقته حتى أعلن الحكم عن نهايتها بفوزه 3-1.





وفي وقت سابق من اليوم، تعرض الجزيرة لخسارته الأولى عندما سقط أمام ضيفه الاستقلال الايراني –صفر -1 في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل محمد غازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد الجزيرة عند 7 نقاط ليتراجع الى المركز الثاني ويتنازل عن الصدارة لصالح الشباب.

وكان الجزيرة يطمح اليوم للفوز لقطع خطوة مهمة نحو الدور الثاني لكن ذلك لم يتحقق، وأكثر من ذلك فقد تعرض لخسارته الأولى أمام الاستقلال بعد 7 مباريات أقيمت بينهما.

وبدأ الجزيرة المباراة بشكل قوي وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعد عمل فني رائع للدولي الإماراتي علي مبخوت لكن تسديدته صدها حارس مرمى الاستقلال مهدي رحمتي (28).

وبقيت سيطرة الجزيرة واضحة في الشوط الثاني، لكن الاستقلال استغل إحدى كرته المرتدة القليلة ليسجل هدف الفوز بعد تمريرة من انطونيو دي مورا الى محمد غازي الذي سدد بقوة في سقف شباك حارس مرمى الجزيرة علي خصيف (70).

وتألق خصيف في إبعاد تسديدة دي مورا الخادعة الى ركنية (72)، وحاول الجزيرة إدراك التعادل عبر عدة محاولات دون جدوى بسبب استبسال دفاع الاستقلال للحفاظ على النتيجة.