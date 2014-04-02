الهلال يفجّر غضبه بـ"السد".. والفتح يقترب من الخروج

كشّر الهلال عن أنيابه وأخرج غضبه على السد، عندما أكرم وفادته بخمسة أهداف على استاد الملك فهد وصعد ثانياً خلف الأهلي الإماراتي، فيما تعقد موقف الفتح بعد خسارته بهدفين نظيفين من الجيش القطري.

ففي الرياض، لم يمنح الهلال أي فرصة لخصمه، وسجّل الهدف الأول من نقطة الجزاء بعد إعاقة مدافع السد لياسر القحطاني، وأحرزها الأخير في الشباك القطرية معلناً هدف الهلال الأول بالدقيقة الثانية.

ولم يستكن الهلال لذلك الهدف، وبعد 26 دقيقة سجّل سلطان الدعيع الهدف الثاني من كرة تهادت أمامه بسبب دربكة بدفاع السد، ليسددها بالزاوية اليمنى، ويقرب الهلال لفوزه الآسيوي الأول هذا الموسم.

وأبى الثنائي ثياغو نيفيز وناصر الشمراني الخروج من المباراة دون وضع بصمتيهما، حين مرر البرازيلي كرة ذكية لسالم الدوسري قبل نهاية الشوط الأول، الذي حولها لناصر الشمراني وأودعها المهاجم الهداف برأسه في الشباك.

وفي الحصة الثانية واصل الهلال عرضه المميز ومرر القائد ياسر القحطاني تمريرة ذكية لناصر الشمراني، لم يتوانَ الأخير عن إيداعها في الشباك كرابع الأهداف الزرقاء في الدقيقة 58، وبعدها بـ3 دقائق، مرر المنطلق عبدالله الزوري كرة عرضية من الجناح الأيسر لتجد الشمراني الذي يكمل الهاتريك.

وعادل الهلال رقم السد نقطياً، لكنه بات يتفوق عليه بفارق الأهداف، بعد تسجيله 11 هدفاً في الجولات الأربع وبفارق تهديفي بلغ 4 أهداف، فيما بات سبهان في المركز الأخير بفارق نقطة عن الهلال والسد.

الجيش والفتح

وبات وضع الفتح صعباً بالبطولة الآسيوية عقب خسارته من مضيفه الجيش القطري بهدفين، وتقدم الفريق القطري عن طريق البرازيلي نيلمار الذي سدد من نقطة الجزاء في الدقيقة 59، وعزز رامي فايز موقف الفريق القطري بهدف ثانٍ قبل النهاية بدقيقتين.

ووصل الجيش لنقطته الثامنة متساوياً مع فولاذ الإيراني بذات الرصيد، فيما بقي الفتح في المؤخرة بنقطتين فقط.