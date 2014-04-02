7 شكاوى من البلوي ضد جمجوم لدى رعاية الشباب

أكدت مصادر خاصة لـ"العربية نت" أن إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، قد رفع سبعة شكاوى ضد نائبه عادل جمجوم إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب في قضايا مختلفة.

إلى ذلك، كشف عادل جمجوم عن سبب خروجه المتأخر من اجتماع رعاية الشباب التي حققت في المشاجرة بين جمجوم وعضوي الشرف أحمد كعكي وأنمار حايلي منتصف الشهر الماضي بسبب دعم مالي مفقود، بحسب ادعاء الشرفيين.

وأشار جمجوم إلى أن خروجه المتأخر كان بسبب تعلّق سبعة شكاوى في ذمته، إذ أصدر الشكاوى إبراهيم البلوي، رئيس النادي، في وقت سابق فيما أرسلها إلى رعاية الشباب.

وقال جمجوم لـ"العربية نت": "خرجت من الاجتماع متأخراً بسبب وجود سبعة شكاوى تم إصدارها بحقي، البعض تم النظر فيها وأصدر قرار فيه والبقية لا علاقة لي بها على الإطلاق".

وأضاف: "على سبيل المثال، شكوى محمد الفايز، رئيس النادي السابق، بخصوص الشيكات، طلب البلوي ملفها كاملاً، وأرسلت كافة التفاصيل بالمرفقات في تاريخ 27 فبراير، وفي الثالث من شهر مارس اشتكاني البلوي إلى رعاية الشباب بحجة أنني لم أرد عليه".

وحول ما جرى في الاجتماع، أكد جمجوم أن النتائج لم تظهر بعد، فيما أخذت اللجنة المشكّلة بقيادة أحمد الروزي، مدير مكتب رعاية الشباب بجدة، أقوال الشهود حيال ما حصل بالضبط في مقر النادي الجداوي، مع تبقي بعض الشهود الذين سيأخذ منهم في وقت قريب.

وأبدى عادل جمجوم ارتياحه التام للجنة المشكّلة التي شرعت في تقصي الحقائق، بغية تعديل مسار العمل داخل النادي، كما أشاد بحرص الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ضرورة التعاقد مع مكتب محاماة لتولي شؤون القضايا والمطالبات لدى أفراد وشركات.