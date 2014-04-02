كاحل نيفيز يمنعه من الفتح والأهلي

سيضطر مدرب الهلال سامي الجابر للبحث عن بديل للاعب الوسط تياغو نيفيز الذي أثبتت الفحوص التي أجراها اليوم في أحد مستشفيات الرياض تغيبه عن مباراة فريقه أمام الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وشُوهد نيفيز وهو يغادر المستشفى، مستنداً إلى عكاز حتى لا تتفاقم إصابته.

وترك نيفيز مباراة فريقه أمام السد في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا بعد شعوره بآلام في قدمه، فيما أثبتت الفحوص إصابة البرازيلي بكدمة في الكاحل، قد تُبعد صاحب القميص رقم ٧ فترة ليست بالقصيرة عن وسط الفريق الأزرق، وربما يمتد ابتعاده إلى الغياب عن مباراة الأهلي الإماراتي.

ويبدو محمد الشلهوب البديل الأقرب لنيفيز، وهو الذي عوضه في مباراة السد الماضية، فيما سيتحمل الشلهوب مهمة مواصلة العرض القوي لـ"الزعيم" الذي قدمه في مباراة السد آسيوياً.

وظهر نيفيز بشكل رائع هذا الموسم، في تجربته الزرقاء الثانية، واستطاع تسجيل 3 أهداف آسيوية، فيما سجل 13 هدفاً بالدوري السعودي.