أبطال أوروبا: فوزان عريضان للريال وسان جيرمان

وضع ريال مدريد قدماً في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه العريض بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية، اليوم الاربعاء، في مباراة عادل خلالها كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة خلال موسم واحد، فيما اقترب باريس سان جيرمان من الوصول لدور نصف النهائي بعد تغلبه على تشيلسي بـ3-1 في باريس.

وافتتح جاريث بيل التسجيل لريال مدريد بعد ثلاث دقائق فقط من المباراة التي اقيمت على ملعب برنابيو وضاعف ايسكو الغلة في الدقيقة 27.

وسجل رونالدو هدفه الـ14 في ثماني مباريات هذا الموسم بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني ليعادل الرقم القياسي الذي كان يحمله ليونيل ميسي لاعب برشلونة منذ موسم 2011-2012 ليحقق بطل أوروبا تسع مرات تقدما مريحا قبل مباراة الاياب يوم الثلاثاء المقبل.

وكان هذا هو الظهور رقم 100 في دوري أبطال أوروبا للنجم البرتغالي ورفع رصيده بهذا الهدف الذي أحرزه مستفيداً من تمريرة لوكا مودريتش من مسافة قريبة الى 64 هدفاً.



وفي المباراة الأخرى، توّج هدف خافيير باستوري الذي جاء بمجهود فردي في الوقت المحتسب بدل الضائع انتصار باريس سان جيرمان 3-1 على تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاربعاء ليصبح الفريق الفرنسي الأقرب لبلوغ المربع الذهبي.

وانطلق اللاعب الأرجنتيني بمحاذاة الخط الجانبي وتجاوز عدداً من مدافعي تشيلسي قبل أن يسدد في الزاوية القريبة لمرمى الحارس بيتر تشيك.

وقد يلعب باريس سان جيرمان دون هدافه زلاتان إبراهيموفيتش في لقاء الإياب الأسبوع القادم باستاد ستامفورد بريدغ بعدما غادر المهاجم السويدي الملعب وهو يمسك بعضلات الفخذ في قدمه اليمنى قبل 20 دقيقة على النهاية.

واستبدل ابراهيموفيتش بعد دقائق من وضع ديفيد لويس الكرة في مرمى فريقه من ركلة حرة ليتقدم باريس سان جيرمان 2-1.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة حين سدد ايزيكيل لافيتسي في سقف الشبكة بعدما وصلته كرة أبعدها جون تيري بطريقة ضعيفة.

وتعادل ايدن هازارد للفريق الانجليزي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء كما سدد اللاعب البلجيكي في القائم في الشوط الأول.

وتقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء القادم، حيث يرحل ريال مدريد الى المانيا ليقابل دورتموند يوم الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف تشيلسي نظيره الباريسي في لندن.