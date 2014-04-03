القناص ياسر يقسم الهلاليين.. والنصراويون يؤيدونه

تحولت تغريدات النجم السعودي ياسر القحطاني، قائد الهلال الحالي، إلى قضية وميدان معركة جديد بين أنصار القطبين العاصميين، النصر والهلال، اللذين لا تهدأ لهما معركة هذا الموسم إلا وتبدأ أخرى.

وكان أنصار الفريقين قد بدأوا في حشد قواهم على مواقع التواصل الاجتماعي البارحة، منذ تسرّب أنباء عن نقل مباراة التعاون والنصر من بريدة إلى الرياض لتتويج الأصفر على ملعبه وبين جماهيره. واجتهد مشجعو الناديين العاصميين في إبراز ما يدعم آراءهم تجاه القضية.

وسعى الهلاليون إلى التمسك بالنظام وفرص الذهاب والإياب في الدوري، فيما دفع النصراويون بأحقية فريقهم في التتويج على أرضه وبين جماهيره، مستندين إلى أن المباراة هامشية ونتيجتها غير مؤثرة على أي مشارك في المسابقة الأهم في الكرة السعودية.

ومع إعلان قرار نقل المباراة في ساعة متأخرة البارحة، أطلق أنصار الأزرق تغريدات ساخرة، تلمز في قوة النصر الإدارية وسيطرته على منافذ القرار، مشيرين إلى أن ما حققه كل هذا الموسم جاء بالطريقة نفسها، قابلها النصراويون بتغريدات ساخرة أيضاً، تشير إلى أن الهلال أصبح يتدخل في شؤون الأصفر أكثر من اهتمامه بحال فريقه المتردية، ودعموها بدعوات لملء مدرجات أكبر ملعب في الخليج احتفاءً بالبطل.

إلى هنا والموضوع يبدو طبيعياً في سياق الصراع التنافسي بين أنصار الناديين، حتى أفاق مشجعو الغريمين على تغريدات من ياسر القحطاني قائد الأزرق، تدعم نقل المباراة بشروط وتسطح من القضية وتصعيدها بما حدث.

وكتب مهاجم المنتخب الوطني السابق عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "عندي وجهة نظر تمثل رأيي الشخصي بغض النظر عن الميول، من حق النصر أن يتوج في ملعبه إذا تمت موافقة التعاون، بما أن نتيجة المباراة تحصيل حاصل". وأشعلت تغريدات القناص مرمى المغردين في الساعات الماضية.

واستقبلت جماهير النصر تغريدات القناص الماهر بحفاوة، وأسهبت في مديحه وواقعيته واستقلاليته، فيما تعرض ياسر إلى حملة ساخرة من المعسكر الأزرق، دعمت بأرقامه هذا الموسم وصور ناصر الشمراني، في إشارة إلى تفوقه عليه في مقدمة الفريق العاصمي الكبير.

ووصف هلاليون قائد فريقهم بالمتخاذل، ووضعوا الرقم تسعة في أغلب تغريداتهم، في إشارة إلى الأهداف التسعة التي سجلها هذا الموسم في مختلف البطولات، أمام سبعة وعشرين هدفاً لمجاوره الشمراني.

تغريدات القحطاني التي فرقت بين النصراويين والهلاليين حوله شخصه وقدراته لم تتوقف، إذ عاد بعد الهجمات المادحة والمستهجة لكتابة تغريدات جديدة، كتب فيها توضيحات حمّل فيها اتحاد الكرة مسؤولية ما يحدث لغياب اللوائح في قراراته.

أغلى لاعب سعودي عام 2005، انتقل من فريق القادسية إلى الهلال مقابل 22 مليوناً و500 ألف ريال سعودي (6 ملايين دولار أميركي)، هُوجم ومُدح من بعض الصحافيين أيضاً بحجة تأييده نقل مباراة النصر الذي يعتبر منافساً تقليدياً للهلال، بيد أن آخرين يرون ما كتبه صاحب الـ31 داخل إطار الروح الرياضية.

وحتى كتابة هذا الخبر أعاد أكثر من ثمانية آلاف شخص تغريدة ياسر المؤيدة لنقل المباراة، فيما فضّل قرابة 700 شخص تغريدة اللاعب المولود في العاشر من شهر أكتوبر عام 1982.

يُذكر أن "هاشتاغ" النصر تفاعل فيه أكثر من 6300 شخص بعد قضية مكان التتويج التي أشعلت الشارع الرياضي.