المسحل: لم يصلنا شيء حول نقل مباراة التتويج

نفى ياسر المسحل، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، تلقيه أي خطاب رسمي يفيد بنقل مباراة التعاون والنصر، الأحد القادم، إلى الرياض، بيد أنه سمع بوجود خطاب من إدارة الدفاع المدني ببريدة يفيد بعدم ملاءمة ملعب مدينة الملك عبدالله لاحتضان تتويج البطل.

وأكد المسحل في حديثه لبرنامج "في المرمى" أنهم يبحثون في رابطة دوري المحترفين عن خروج حفل التتويج بأفضل شكل. موضحاً: "نحن نقيم المباريات على ملاعب تابعة لرعاية الشباب، وهي جهة أخرى، وفي حالة طلبها نقل المباراة أو اعتذارها عن إقامتها، فلا نستطيع إجبارها على عكس ذلك".

وزاد: "يهمنا تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة باللعب على ملاعبها، وفي هذه الحالة يجب علينا أن نعمل بشكل جاد لإنجاح حفل التتويج، وهذا بالطبع بعد تلقي موافقة نادي التعاون".

وعن الحضور الجماهيري ومدى إمكانية استيعاب ملعب الملك عبدالله ببريدة، أجاب المسحل: "لا يمكن قياس العدد المتوقع، ففي مباراة النصر والفيصلي بالدور الثاني حضر أكثر من 45 ألفاً، وفي مباراة النصر والشباب التي حقق من خلالها الأول بطولة الدوري لم يحضر سوى 16 ألفاً"، مؤكداً أنهم يسابقون الزمن للإنجاح حفل التتويج سواءً كان في الرياض أو بريدة.

وأبدى محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، موافقته لنقل المباراة إلى الرياض، شريطة الحصول على حقهم المادي والمعنوي.

وتابع في مداخلته الهاتفية: "طلبنا السماح لنا بتعديل ملعب بريدة وأبدلنا الكراسي الموجودة بالدرجة الأولى وأصبحت هناك منصة تحتوي على 2500 مقعد، لكن رعاية الشباب لم ترد علينا واضطررنا لتسديد الشرط الجزائي الموجود بالعقد".