رسمياً تتويج بطل الدوري في الرياض

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً نقل مباراة فريقي التعاون والنصر، الذي سيتوّج ببطولة الدوري السعودي ضمن جولته الأخيرة، من ملعب الملك عبدالله في بريدة إلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك لدواعي الأمن والسلامة، حسب تقارير المختصين في قطاع الدفاع المدني.

وأكد التقرير الصادر من الاتحاد اليوم: "استناداً إلى الفقرة رقم 7 من المادة 3 من لائحة المسابقات والتي تنصّ على أنه (يحق للاتحاد إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة)".

ووجه مكتب رعاية الشباب في منطقة القصيم خطابا يقضي بنقل المباراة بناء على خطاب مدير الدفاع المدني في المنطقة، إذ أشار القطاع إلى عدم اكتمال جاهزية الملعب من نواحي السلامة واستيعاب الأعداد الجماهيرية المتوقع حضورها. فيما وافقت رابطة المحترفين على ذلك بعد موافقة النادي المستضيف "التعاون" على أن يحتفظ نادي التعاون بحقه كمستضيف للمباراة من جميع النواحي النظامية والتنظيمية.

وشهد نقل المباراة حالة شد وجذب في الشارع الرياضي، ما بين مؤيد ومعارض لأسباب احترافية تتعلق بتنظيم جدول الدوري والالتزام به، فيما يرى كثيرون أن ملعب الملك فهد سيحتوي متطلبات الاحتفال بشكل أفضل.