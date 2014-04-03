عودة للمربع الأول

كنت أنوي التعليق على كل قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن المساحة لا تسمح؛ لذا سأضطر للحديث عن الأهم، وهو قرار وضع سقف أعلى لعقد اللاعب، كنت أتمنى أن يحدد رقم لا يتم تجاوزه مخصص لعقود اللاعبين مجتمعين، بحيث يوضع رقم «80» مليونا ــ مثلا ليكون مجموع رواتب كل اللاعبين، لكي يكون هناك تفاوت بالأرقام، والهدف من ذلك أن لا يكون كل اللاعبين سواسية فيقتل الطموح، فهناك فرق بين لاعب وآخر من حيث الكفاءة الفنية والانضباط والعطاء، كما أن إقرار مبلغ للنادي المنتقل منه اللاعب بعد نهاية عقده يقلل من العملية الاحترافية وسهولة انتقال اللاعب لأخذ الفرصة أو البحث عن أجواء أفضل، فبأي حق يكون للنادي مبلغ 12 مليونا على الرغم من إكمال اللاعب عقده، دون شك هذا الأمر سيعيد الاحتراف للمربع الأول وسنعطي حقا غير مشروع للنادي ويسلب من لاعب أعطى كل وقته وعمله للنادي المتعاقد معه وفق اتفاقية ملزمة للطرفين، ما بالنا لا نقرها أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ إن كان كذلك، فلماذا نعقده؟

هطرشة

ــ يدعي حب النجم، لكن الحقيقة أنه مهتم بمن يقف خلفه، يعني لو باع الداعم باع المدعي.

ــ في المواسم الأربعة الأخيرة لم يتكرر بطل للدوري، أتوقع أن يكون للأهلي كلمة في الموسم القادم.

ــ ماذا حدث للهلال البارحة في جولة أكون أو أودع.

ــ في آسيا الشباب أفضل حالا، والاتحاد قد وقد والأقرب قد!

ــ شكرا محمد السهلاوي، لقد رسمت ابتسامة وبعثت أملا.

ــ انتهى الدوري وبقي هابط وهداف.

ــ قفزة في لحظة فرح، في الأوضاع الطبيعية هل بإمكانك تكرارها أبا تركي.

ــ من مصلحة النصر عدم التفريط في إيلتون.

ــ بالأرقام نجح يحيى الشهري في موسمه الأول.

ــ ناصر الشمراني صفقة الموسم، يبدو أن الغالي ثمنه فيه.

ــ كل ما قام به اللاعبون مداعبات بين إخوة وأصدقاء، ليت المتوترين المتشنجين يدركون.

ــ اعتذار سلمان القريني خسارة، فقد تصدى للمهمة في ظرف صعب وترجل في صدارة، المنتخب مع أبو حمد لم يخسر، الكبار دائما يتركون بصمة.

ــ يطالبني الكثير بأداء الرأي وأعلق دائما في فمي ماء.

خاتمة: في حضرة الكبار لا وقت للتجارب.

*نقلا عن صحيفة عكاظ