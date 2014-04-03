بايرن ميونيخ يمنع صحافيين إنجليز من مرافقة يونايتد

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الخميس، أنه لن يعتمد مراسلي صحيفتي "ذا صن" و"ديلي ميرور" في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبرر الألمان القرار بسبب عناوين مسيئة بحق اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايجر، إذ كتبت صحيفة "ميرور" على صفحتها الإلكترونية "You Schwein" في إشارة إلى طرد شفاينشتايجر الذي طرد أثناء مباراة مانشستر يونايتد وبايرن التي أنتهت 1-1 ضمن ذهاب دور ربع نهائي أبطال أوروبا.

وتعني الكلمة في اللغة الألمانية "الخنزير"، فيما تم كتابة عنوان فرعي بمعنى إنجليزي بـ"القذر"، تعليقا على عرقلة اللاعب الألماني لنجم اليونايتد واين روني. فيما علّق بيان بايرن ميونيخ أن الصحيفتين تحدثتا بشكل عنصري وغير محترم.