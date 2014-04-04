اتحاد جدة: الفريدي ليس للبيع

أكد إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، أن أحمد الفريدي صانع ألعاب الفريق ليس متاحا في قائمة الانتقالات، خلاف ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

وأكدت إدارة النادي في بيان صادر اليوم أن صاحب الـ26 عاماً أحد أفراد الفريق المميزين الذين تحرص الإدارة عليهم بالبقاء في معقل النادي الجداوي من أجل حصد المزيد من البطولات.

ونشأ أحمد الفريدي في المدينة غرب المملكة العربية السعودية، وركل الكرة أول مرة في طفولته بنادي أحد ضمن قطاع الناشئين، حتى وصل إلى فريق الأولمبي، عندما لاحظ الهلاليون موهبة الفتى المشاكس داخل الملعب.

وانتقل اليافع المولود في 29 يناير عام 1988 إلى العاصمة الرياض عام 2004، وفي بداية عام 20012 نشبت خلافات بينه وبين الإدارة الزرقاء، ليرحل بعدها الفريدي إلى فريق الاتحاد في شهر نوفمبر من نفس العام، مقابل 35 مليون ريال.