الخليج يصعد إلى الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه

تأهل فريق الخليج السعودي إلى الدوري السعودي الممتاز بعد تغلبه على فريق القادسية 1-0 ضمن الجولة الأخيرة من دوري "ركاء" لأندية الدرجة الأولى.

وأحرز لاعب الخليج عبدالله سالم هدفاً في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول ليقود فريقه إلى الممتاز، وسط ارتياح مدرب الفريق سمير هلال الذي حسم لاعبوه 55 نقطة ضمن 30 جولة لعب. بينما حصل على درع الدوري فريق هجر الذي تأهل كأول الدوري بـ57 نقطة بعد الفوز على الوطني 3-2.

فريق الخليج تأسس عام 1945 هجرياً، وسبق له اللعب في الدوري الممتاز مرتين موسمي 2004، 2007، فيما لم يتمكن الخلجاويون من الصمود أكثر من موسم، ويقبع النادي بمدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف شرق البلاد.

ودافع عن ألوان الفريق الأصفر والأخضر عدد كبير من اللاعبين المعروفين في الكرة السعودية، على غرار حسن الراهب وصاحب العبد الله وفايز السبيعي ويسري الباشا وبشار عاشور وأخيراً صالح بشير مهاجم الاتفاق السابق.