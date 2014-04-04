باريس تنتظر عودة إبراهيموفيتش قبل نهاية الموسم

قال لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريقه ومنتخب السويد المصاب في الفخذ سيغيب لبضعة أسابيع إلا أنه سيعود إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم.

وقال بلان في مؤتمر صحافي قبل لقاء فريقه مع ستاد رانس يوم السبت ضمن الدوري الفرنسي: "أصيب إبرا في العضلات وسيغيب عن الفريق خلال الاسابيع المقبلة ومن الصعب الحديث عن مدة محددة لأن الاصابة في بدايتها". وأضاف: "إن لم تتفاقم الإصابة فإنه سيعود قبل نهاية الموسم".

وأصيب اللاعب خلال مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي وانتهى اللقاء 3-1 للفرنسيين. وسيغيب صاحب الـ32 عاما عن لقاء العودة الذي سيلعب في لندن الاسبوع المقبل.