تويتر وسياسة اللكم الإعلامي

التعاطي الإعلامي للمنافسات الرياضية في كرة القدم السعودية اختلف عن السابق وإذا رغبت في تحديد المدة فسأقول خلال الأربع سنوات الماضية، أحيانا أشعر بأن الإعلامي الذي يكتب تغريدة في تويتر بيده اليمنى جهازه والأخرى (آلة حادة)!!، إن اختلفت معه فأنت حاقد ولا تفهم وما عندك أحد.. وتحتاج إلى تدخل دماغي لإقناعك بصحة معلوماته وإعادتك الى الصواب الذي يراه!!.

(تويتر) كشف وسيكشف كمية الكراهية التي يملكها الإعلاميون لبعض وللأندية المنافسة لمعشوقهم، تجده يدافع، ينشر الشائعة، يتمسخر، وأحيانا تصل لقلة الأدب، وإن لم تكن تشجع النادي الذي أنتمي له ومعي بنفس التوجه فأنت ضدي، ومع ذلك يظهر في القناة الفلانية والعلانية على أنه (حيادي).. وعاشت الحيادية.

الجميل تجده يكتب في البايو الخاص به (تغريداتي تمثلني)!!.. ايه تمثلك يا الحبيب وتعكس مستوى فكرك وعقلك وطرحك وتسيء للمؤسسة الإعلامية التي تنتسب لها.. ولكن يبدو أن المخرج (عاوز كده) وأقصد بذلك الجمهور الذي (يعزز) فتجد هذا الإعلامي يشعر بالدوخة من كمية المديح غير المتوقع لشخصيته فيصارع هنا ويلكم هناك.. وهات يا فلورز بدون حسيب ولا رقيب.

والسؤال الذي يطرح نفسه.. أين دور هيئة الصحفيين ووزارة الإعلام لوضع حد وسياسة متبعة من الجميع وما هي أدوارهم من الأساس لمثل هذه الحالات لأني لا أعرف سوى الـ١٥٠ ريالا التي تطلبها الهيئة قبل نهاية كل عام لتجديد العضوية ورسالة التهنئة بالعيدين.. فقط!

الحلم الآسيوي

جولة رابعة مقنعة نوع ما.. فـ الثلاثي الاتحاد والهلال والشباب بيضوا الوجه في القارة وأعادوا البهجة الى أنصارهم والتأهل هو المطلوب إلى المرحلة القادمة بينما الفتح (لا تعليق)، فالجميع يعلم بأن مشاركته من الأساس ضيافة شرف، فذلك النموذجي مستحدث المنافسات الخارجية، وقد يكون درسا جيدا له في قادم الأيام لمراجعة حساباته ففريق الموسم الماضي قتلت طموحه!!.

*نقلا عن صحيفة النادي السعودية